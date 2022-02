Salem vor 3 Stunden

Elisabeth Schweizer schlüpft für ihre kleine Enkelin ins Faßkopf-Häs

Meine Fasnet: Was tun die Narren in der Pandemie? Elisabeth Schweizer, die „Mutter“ der Faßköpfe in Salem, will das närrische Brauchtum hochhalten. In Pandemiezeiten setzt sie auf ein närrisches Frühstück in der Familie und einen Spaziergang im Häs.