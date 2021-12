von Miriam Altmann

Eine unangenehme Kälte herrscht auf dem Rathaus-Vorplatz, doch das tut der guten Laune der drei jungen Frauen keinen Abbruch. Hanna Felix, Mira Heinz und Alina Marson sind dabei, den Weihnachtsbaum vor dem Salemer Rathaus zu schmücken. „Das macht Spaß“, sagt Mira Heinz, „es ist mal eine Abwechslung.“ Wie Hanna Felix ist sie angehende Verwaltungsfachangestellte im ersten Ausbildungsjahr.

Der elf Meter hohe Weihnachtsbaum ist eine Spende von Stefansfelder Bürgern. | Bild: Miriam Altmann

Mira Heinz hängt Sterne auf, die von Salemer Kindergartenkindern gebastelt wurden. | Bild: Miriam Altmann

Bauhof unterstützt mit Hebebühne

Um an die höheren Zweige zu kommen, hatten sie Unterstützung von den Mitarbeitern des Bauhofs, die schon im Vorfeld die Beleuchtung angebracht hatten. Alina Marson, die Public Management studiert und gerade im Salemer Rathaus ihr Einführungspraktikum absolviert, durfte mit auf die Hebebühne. Doch inzwischen sind die großen Kisten mit der Dekoration bereits fast leer und die Rathausmitarbeiterinnen hängen die letzten Schmuckstücke an die Zweige.

Alina Marson zeigt das Rentier, das sie gerade an einen Zweig gehängt hat. | Bild: Miriam Altmann

Kindergartenkinder haben den Schmuck gebastelt

Der elf Meter hohe Baum sei eine Spende von Bürgern aus Stefansfeld, berichtet Sabine Stark, Leiterin der Stabsstelle des Bürgermeisters. Der Baumschmuck komme in diesem Jahr von den Salemer Kindergärten, wo die Kinder fleißig gebastelt hätten. Neben Sternen, Christbaumkugeln und Gedichten finden sich auch ein paar Rentiere am Baum. Wunschzettel wird man allerdings vergeblich suchen: „Eine solche Aktion gibt es ‚wettergeschützt‘ von den Soroptimistinnen in der Sparkasse“, merkt Sabine Stark an.