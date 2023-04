Über viele Jahre hinweg hat sich Sigrid Hansen in unterschiedlichen Zusammenhängen konsequent zugunsten unterstützungsbedürftiger Menschen engagiert. Anfang März ist sie im Alter von 70 Jahren gestorben.

Aus beruflichen Gründen hatte die gelernte Bankkauffrau, wie ihre in Salem lebende Tochter erzählt, bereits früher einmal in Überlingen gewohnt. Danach lebte sie im Stuttgarter Raum, wo sie ein Geschäft für Kleidung, Wolle und Kurzwaren aufbaute. Im Jahr 2011 kehrte Sigrid Hansen dann an den Bodensee zurück, um sich – außerhalb jeder Berufstätigkeit und immer ehrenamtlich – ganz überwiegend dem Wohl ihrer Mitmenschen zuzuwenden. „Sie kam, sie sah, sie tat“, so fasst es ihre langjährige Wegbegleiterin Hildegard Sasse zusammen. Sogleich machte sie sich im damaligen „Treff grenzenlos“ nützlich, einer Anlaufstelle für Menschen mit sozialer Benachteiligung, übernahm Fahrdienste, gab Hausaufgabenhilfe. Im Projekt „Wellcome“ ging es ihr um die Entlastung junger Familien. Immer wieder war sie in den Familientreffs des Kreises aktiv, etwa in Frickingen, Salem oder im Deggenhausertal. Im Jahr 2018 wurde sie Gründungsmitglied des Vereins Salemer Mitbürgerhilfe, der bei spontan eingetretenen Notlagen unbürokratisch eine meist finanzielle Überbrückungshilfe leistet. Das Projekt finanziert sich vor allem aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Stiftungen.

Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Unabhängigkeit war es Sigrid Hansen möglich, immer wieder großzügig, aber völlig uneitel, in die eigene Tasche zu greifen, wenn es Anlass gab. Sie folgte dabei, so ihre Tochter, dem Grundsatz, dass man beim Sterben nichts mitnehmen kann. Also gab sie zu Lebzeiten. So geht etwa der sehr komfortabel ausgestattete Spielplatz an der Grenzstraße auf ihre Initiative zurück. Sichtbare Wirkungen sind unter anderen auch im Neufracher Ortskern zu bewundern. Dort sicherte sie das stattliche Baudenkmal Komethof durch eine aufwendige Sanierung der Nachwelt.

Ihr Umfeld beschreibt Sigrid Hansen als lebensfrohe, tatkräftig-energische, auch naturliebende Persönlichkeit mit überaus stark ausgeprägtem Blick fürs Soziale. Die Bodensee-Landschaft der Mitmenschlichkeit ist durch den plötzlichen Tod der Siebzigjährigen ärmer geworden.