In der Nacht auf Sonntag schlugen zwei 31-jährige Einbrecher in der Abt-Thomas-Straße in Mimmenhausen mit einem Stein die Scheibe zu den Büroräumen einer Firma ein und stiegen ins Gebäude ein. Nachdem sie bei ihrer Tat von einem Zeugen beobachtet wurden, flüchteten sie ohne Diebesgut durch die Terrassentür.

Bei einer sofort eingeleiteten Suchaktion konnte einer der Täter in Tatortnähe durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Er wurde vom Zeugen wiedererkannt, heißt es im Pressebericht der Polizei. Die Täter erwartet laut Polizei nun eine Anzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.