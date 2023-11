Der Abschiedsschmerz hält sich in Grenzen. Als das Team des Salemer Bauhofs anrückt, schaut Tobias Buschle ungerührt zu, wie die Tanne im hinteren Grundstücksbereich gefällt wird: Zuerst wird sie mit einem Gurt am Kran befestigt, ehe ein Mitarbeiter die Motorsäge ansetzt. Nach wenigen Sekunden ist es schon geschafft: Am Kran hängend scheint der Baum über das Grundstück zu schweben, um an der Straße verladen zu werden. Auf die Tanne aus Neufrach wartet nun ein zweites Leben als Weihnachtsbaum.

Tobias Buschle (links) ist froh, dass sich der Bauhof um die Fällung und den Abtransport des Baums kümmert. „Bevor ich Brennholz daraus mache, spende ich ihn der Gemeinde“, stand für ihn schnell fest. | Bild: Altmann, Miriam

„Das Fällen geht schneller als das Aufstellen“, kommentiert Bauhofleiter Raimund Graf. Er muss es wissen, denn dieser Tage ist er wie jedes Jahr im gesamten Gemeindegebiet unterwegs, um potenzielle Christbäume zu begutachten, zu fällen und an den markanten Stellen in den Teilorten aufzustellen. Dafür suchte die Gemeinde – ebenfalls wie jedes Jahr – Spender, die bereit waren, sich von einer Tanne aus dem heimischen Garten zu trennen. In solch einem Fall übernimmt die Gemeinde die Kosten für den Einsatz der Bauhof-Mitarbeiter: eine Gewinnsituation für alle Beteiligten.

Weihnachtsbaum-Spende in Salem-Neufrach Video: Altmann, Miriam

Spende statt Brennholz

So empfindet es auch Tobias Buschle. Auf dem Grundstück der Familie wird einiges umgeplant: Hinter dem Elternhaus baut sein Bruder gerade um, ganz hinten im Haus der Tante wohnt der Baumspender selbst. Dort plant er einen Carport mit einer Photovoltaikanlage, die nicht verschattet werden soll. „Er passt einfach nicht mehr rein“, sagt Tobias Buschle über den Baum, der einst inmitten eines Vogelgeheges stand. Sein Bruder habe jedoch die Papageienzucht aufgegeben und auch die aus dem Baumarkt stammende Tanne müsse nun weichen. „Bevor ich Brennholz daraus mache, spende ich ihn der Gemeinde“, war die Entscheidung schnell gefallen. Raimund Graf verrät: „Er wollte sie letztes Jahr schon spenden, aber ich habe gefragt, ob er noch ein Jahr warten kann.“

Meist reichen die Bäume

Der Bauhofleiter erzählt, dass sich das Spendenangebot und der Baumbedarf meist in etwa die Waage hielten: „Seit vielen Jahren geht es fast immer auf.“ 16 große Bäume gelte es in der Gemeinde zu schmücken: Sechs davon wüchsen an Ort und Stelle, zehn müssten aufgestellt werden. „Dieses Jahr sind sieben gespendet worden“, berichtet Raimund Graf mit Blick auf seinen Übersichtsplan für die Einsätze des Bauhofs.

Bauhof im Dienste der Weihnacht Vier volle Tage sei der Bauhof damit beschäftigt, die Tannen abzuholen und an den öffentlichen Gebäuden und Plätzen aufzustellen, sagt Raimund Graf. Ein weiterer Trupp kümmere sich etwa drei Tage lang um den Schmuck der 16 großen Tannen und der rund 15 kleineren Bäume in den Innenräumen, beispielsweise in den Kindergärten und Schulen. Diese beliefere man außerdem mit Zier- und Bastelreisig. „Wir sind da schon eine Zeitlang beschäftigt“, merkt der Bauhofleiter an.

Zum Abtransport bereit: Es geht einen Ort weiter nach Stefansfeld an den neuen Kindergarten. | Bild: Altmann, Miriam

Für neuen Kindergarten

Für einen Weihnachtsbaum auf einem der öffentlichen Plätze in der Gemeinde komme aber nicht jede Tanne infrage: „Wenn der Aufwand zu groß ist oder die Qualität nicht stimmt, lassen wir es sein“, erklärt Raimund Graf. „Am Rathaus und in der Ortsmitte von Stefansfeld stehen die größten und schönsten Bäume, da das prägnante Punkte sind.“ Der Baum aus Familie Buschles Garten, der laut den Jahresringen um die 14 Jahre alt sein muss, wird am neuen Kindergarten im Stefansfelder Keltenring aufgestellt. Tobias Buschle ist erfreut, als er das hört – von Bedauern keine Spur. „Das passt, wir haben genug Tannen im Garten“, zeigt er auf Ersatzpflanzungen an der Grundstücksgrenze. „Da unten habe ich ein paar kleine Nordmann-Tannen gepflanzt …“ – „… von denen vielleicht mal eine gespendet wird“, vervollständigt Raimund Graf. „Jedes Jahr eine, das wär‘ gut.“