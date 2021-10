Salem, Überlingen vor 4 Stunden

Ein Verein will in Salem eine freie Schule gründen. Warum das bei der Gemeinde auf Skepsis stößt

In Salem soll nach dem Willen von Eltern und Lehrkräften eine freie Schule entstehen. Ein Verein namens „Ananda“ arbeitet an dem Konzept, das im Rathaus auf Skepsis stößt. Die Suche nach einem 5000 Quadratmeter großen Grundstück scheint momentan eine größere Hürde zu sein als das Genehmigungsverfahren bei der Schulbehörde in Tübingen.