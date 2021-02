Vor zehn Jahren haben sie den kirchlichen Hausmeisterdienst von den Straßer-Eltern übernommen. „Seit über 70 Jahren ist die Mesnerei in den Händen unserer Familie“, erzählt das Ehepaar. Zu ihren Tätigkeiten gehört das In-Ordnung-Halten sakraler Gegenstände und Gewänder, der Blumenschmuck oder das Vor-und Nachbereiten von Gottesdiensten. Auch das Schmücken des Christbaums fällt in ihr Ressort.

Beim Abschmücken hat der erklärte Fastnachtsfreund Hubert Straßer gefunden, der Nadelbaum gebe ein prima Symbol närrischer Herrschaft ab. Gesagt, getan. Jetzt steht er da, närrisch bunt. Sogar einen Kranz für Geschenke hat er. Bei der nächsten Heiligen Messe soll er noch mit Süßigkeiten bestückt werden für die Ministranten, verrät Elvira Straßer. Für sie wie ihren Mann gehören Kirche und Fasnet fest zusammen. „Ohne die Kirche gäbe es keine Fastnacht“, erklärt sie in Anspielung auf die christliche Fastenzeit. Der katholische Fastenbrauch wiederum geht auf die biblische Überlieferung von 40 Fastentagen Jesu in der Wüste zurück. Bevor es mit dem Fasten losgeht, wird also noch einmal närrisch gefestet. „Daran ist nichts Verwerfliches und die Narretei gehört wie gesagt zum Kirchlichen dazu“, unterstreicht Elvira Straßer.

Ballons gibt es diesmal keine

Schon seit Jahren stellen sie und ihr Ehemann den Kirchen-Narrenbaum auf. Beim allerersten Mal hätten sie den gesamten Kirchenraum mit vielen Luftballons dekoriert. Im Anschluss an die Messfeier habe Pfarrer Peter Nicola die Gläubigen gebeten, die Dekoration mit nach Hause zu nehmen, damit das Mesnerpaar nicht stundenlang aufräumen müsse. „Sogar die Markgräfin hat Luftballons für ihre Enkel mitgenommen“, erinnern sich die Straßers. Ballons gibt es diesmal keine, der närrisch geschmückte Baum kann im nächsten Gottesdienst am Dienstag, 16. Februar, um 18 Uhr noch angeschaut werden, allerdings nur im Rahmen strengster Corona-Auflagen.