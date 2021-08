Bereits zum elften Mal finden am Wochenende die Salem Open statt. Nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr gibt es wieder ein deutsches Ranglistenturnier auf der Tennisanlage am Schlosssee in Mimmenhausen. Auf den neun Sandplätzen werden jeweils 32 Herren und 32 Damen um wichtige Punkte für die deutsche Rangliste und jeweils 2000 Euro Preisgeld spielen.

20 Helfer, um Turnier zu realisieren

„Wir sind froh, dass wir dieses Jahr das Turnier wieder austragen können“, berichtet der Sportwart des TC Salem, Josef Knäple, erfreut. Er bildet gemeinsam mit Lothar Bröski, Manuel Knäple und Simon Scholz das Organisationsteam. „Am Freitag werden wir auf allen neun Plätzen spielen.“ Um solch ein Tennisturnier realisieren zu können, werden etwa 20 Helfer im Einsatz sein. Für die Zuschauer ist der Eintritt frei.

Das Turnier fand zum ersten Mal 2010 statt. In den Folgejahren wurde es kontinuierlich ausgebaut und reiht sich seit 2014 in die Riege der deutschen Ranglistenturniere für Herren ein und ist vor allem für junge Nachwuchstalente eine willkommene Veranstaltung, auf der es viel Erfahrung zu sammeln und dazu noch wichtige DTB-Ranglistenpunkte gibt.

Frauen spielen seit dem Jahr 2017 mit

Seit 2017 gibt es auch eine Damen-Konkurrenz, die so gut angenommen wurde, dass sie umgehend etabliert wurde. Die Vielzahl von Spielen an den drei Tagen ist beim TC Salem recht gut realisierbar, denn bei Regen kann in die Sandplatz-Halle mit vier Plätzen ausgewichen werden.

Auch Lokalmatador Noah Rockstroh ist dabei

Sportlich verspricht das Teilnehmerfeld viele spannende Spiele. Bei den Herren ist Jakob Sude aus Friedrichshafen, der für den TC Bad Schussenried spielt, an Nummer eins gesetzt. Viele Blicke werden sicherlich auch auf Lokalmatador Noah Rockstroh gehen. Der Tennisspieler vom TC Markdorf ist auf Position drei gesetzt und könnte um die Vergabe des Titels ein Wörtchen mitreden.

Bei den Damen ist Pia Schwarz vom TC Villingen an Nummer eins gesetzt. Hier wird vor allem der Auftritt von Julia Stusek interessant sein. Die erst 13-Jährige aus Heidelberg hat in diesem Jahr schon auf der Tennis Europe Junior Tour ihr Können unter Beweis gestellt und in Paris auf der Anlage von Roland Garros im Doppel gewonnen und stand im Einzel-Finale gegen ihre Doppelpartnerin.