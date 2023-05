Es sind kleine und große Begebenheiten voller Herzlichkeit und Humor, die seit 50 Jahren die lebendige Freundschaft zwischen den Vereinen aus Neufrach und Gresgen, einem Ortsteil von Zell im Wiesental im Südschwarzwald, ausmachen. Marina Maier, Klaus Schrempp und Niklas Straub aus dem Vorstandsteam erzählen von gemeinsamen Konzerten, gegenseitigen Besuchen und witzigen Gastgeschenken. Nicht zu vergessen die menschlichen Verbindungen, die über 50 Jahre gewachsen sind.

Der langjährige Kassierer Klaus Schrempp erzählt aus eigener Erfahrung: „Sogar drei Ehen sind aus der Musikvereinsfreundschaft hervorgegangen.“ Seine Tochter Stefanie hat ihren Ehemann bei einem von den Gresgener Musikern initiierten Gerümpelturnier im Wiesental kennen und lieben gelernt.

Auch privat entstanden enge Kontakte

Viele dieser inoffiziellen Zusammenkünfte lassen sich in der Vereinshistorie ausmachen. So zum Beispiel die enge Verbindung zwischen den Familien des ehemaligen Neufracher Vorsitzenden Manuel Lenski und seines Schwarzwälder Amtskollegen Björn Heitzmann, die sich gegenseitig im Urlaub besuchten. Auch bei der älteren Musikergeneration bestehen noch Beziehungen, erzählt Klaus Schrempp, wie beispielsweise zwischen Pirmin Kretz aus Neufrach und Heinz Wagner aus dem Wiesental, die sich einmal jährlich treffen.

Auch beim Doppelkonzert zum 40-jährigen Freundschaftsgeburtstag spielten die Musiker beider Vereine abschließend zusammen. | Bild: Musikverein Neufrach

Offizielle Treffen inklusive Doppelkonzerten hat es bislang 16 gegeben. Diese wurden unter anderem zum Anlass genommen, verdiente Musiker hüben wie drüben zu ehren. Jedes Jubiläum haben die beiden Kapellen miteinander begangen. Der jeweils geladene Verein bringt den Gastgebern ein Gastgeschenk.

Zum Ursprung der Freundschaft Zustande kam die nunmehr fünf Jahrzehnte währende Freundschaft zwischen den Musikvereinen Neufrach und Gresgen durch den Neufracher Ehrendirigenten Arthur Raither. Raither knüpfte 1973 in seiner Funktion als Präsident des Badisch Landwirtschaftlichen Hauptverbands die ersten Kontakte zum damaligen Gresgener Bürgermeister Karl Schöne. Im Mai desselben Jahres wurde das Wiesental erstmalig zum Ausflugsziel der Neufracher Musiker auserkoren. Ein gemeinsames Konzert besiegelte die Freundschaft. Bereits im September desselben Jahres folgte der Gegenbesuch aus dem Schwarzwald. Im Festsaal der früheren Gaststätte Prinz Max gaben die Musiker beider Vereine ein Konzert. Im Anschluss wurde bei Tanzmusik miteinander gefeiert.

Ruhebänkle, lebende Ferkel und ein Bergahorn

„Es sind immer Geschenke, die nicht im Schrank verschwinden, sondern solche mit Mehr- und Erinnerungswert“, unterstreicht Niklas Straub. Die schicke Holzbank mit der Aufschrift „Ruhebänkle“ vor dem Neufracher Probelokal ist eine solche Freundschaftsgabe, ein lebendiges Ferkel eine andere. Der Bergahorn für die Gresgener Musikerfreunde sei so groß ausgefallen, dass sie bei der Fahrt in den Schwarzwald die Tür des Anhängers auflassen mussten, berichtet Schrempp. Gern erinnert er sich daran, wie sie einmal am Ortsrand von Gresgen ausgestiegen und musizierend in den Ort einmarschiert sind.

Bei der Abfahrt beinahe einen Musiker vergessen

Weil sich die Musikanten untereinander so gut verstehen, fallen die Abschiede laut Schrempp lang aus. Einmal seien sie endlich losgefahren, als sie unter den zum Abschied Winkenden ihren mittlerweile verstorbenen Neufracher Trompeter Karl Leberer entdeckt und dann nach einem Wendemanöver doch noch eingesammelt hätten.

Warum es zwischen den beiden Musikkapellen bis heute so gut läuft? Schrempp macht die Ähnlichkeiten zwischen ihnen dafür verantwortlich. “Wir befinden uns auf Augenhöhe“, sagt er und meint damit zum einen die ländliche Struktur ihrer Orte, zum anderen auch das gleiche musikalische Niveau. Musiziert wird bei den Doppelkonzertabenden zunächst nacheinander. Am Ende stehen traditionell zwei Stücke, vorgetragen von dem 70-köpfigen Gesamtensemble. Wenn das Konzert vorbei ist, folgt eine lockere Tanzveranstaltung. Oft greift dann die Lumpenkapelle Wikinger zu ihren Instrumenten, damit die anderen gemütlich miteinander festen können.

Doppelkonzert auch zum 50. Freundschaftsgeburtstag

Zum 50. Freundschaftsgeburtstag wird ebenfalls im Doppelpack gespielt. Die Wikinger übernehmen die Bewirtung des Gratiskonzerts. „Wir hoffen, dass viele Ehemalige zum Konzert kommen“, sagt Marina Maier. Die junge Musikerin freut sich darauf, die Freundschaft zwischen den Vereinen auch in der jungen Generation weiterzutragen.

Das Jubiläumskonzert

Das Konzert zum 50. Freundschaftsjubiläum findet am Samstag, 13. Mai um 20 Uhr in lockerem Rahmen in der Festhalle Prinz Max in Salem-Neufrach statt. Der Eintritt ist frei. Die Lumpenkapelle Wikinger übernimmt die Bewirtung mit Getränken und kleinen Speisen.