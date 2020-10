von Peter Schober

Die Scheiben an der Glasfassade am Erweiterungsbau des Bildungszentrums drohen durch jahrelange Feuchtigkeitseinträge zu erblinden. Zudem sind Absenkungen in den Fußriegeln festgestellt worden. Ferner ist der Sonnenschutz seit Langem nicht mehr funktionsfähig.

Rückblick Die Glasfassade am Erweiterungsbau des Bildungszentrums wurde im Jahr 1999 von einer Fensterbaufirma errichtet. Schon zwei Jahre später wurden die ersten Mängel festgestellt. Da das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt bankrott gegangen war, konnte sich die Gemeinde durch noch existierende Gewährleistungsansprüche jedoch nicht schadlos halten. Die Kosten für die Glasfassade beliefen sich 1999 auf 1,8 Millionen Mark, umgerechnet also auf rund 900 000 Euro.

Das vom Architekturbüro MMP vorgeschlagene Sanierungskonzept sieht neben der Erneuerung der Glasscheiben und der Behebung der Schäden an den Fußriegeln auch die Reduzierung der Glasflächen an der Ost- und an der Westseite sowie den Ersatz des Glasdaches durch eine bekieste oder begrünte Dachfläche vor. Damit könnte, so Architekt Müller, der hohe Sonnenenergieeintrag im Sommer erheblich reduziert werden.

Salem Glasfassade am Bildungszentrum muss erneuert werden: Kosten werden auf 1,9 Millionen Euro geschätzt

Verlust des Gebäudecharakters befürchtet

Die Freien Wähler konnten sich mit diesem Konzept nicht anfreunden. „Wenn von der jetzigen Glasfassade ein Teil geopfert würde, würde sich der Charakter des Gebäudes verändern“, argumentierte Henriette Fiedler. Weiter plädierten die Freien Wähler dafür, dass über die Lüftungsanlage im Flur des Gebäudes auch die angrenzenden Klassenzimmer temperiert werden können. „Wir wollen ein zukunftsfähiges Konzept“, sagte Stephanie Straßer.

Verschiedene Vorschläge in Sachen Verglasung

Dazu zählten die Freien Wähler auch eine Verglasung, die den Sonnenenergieeintrag filtert. Dafür schlugen sie verschiedene Varianten vor: ein Sonnenschutzglas oder sogar ein Glas, das sich bei zunehmender Sonneneinstrahlung ähnlich wie selbsttönende Brillengläser mehr und mehr verdunkelt. Zumindest aber plädierte Straßer für dreifach verglaste Scheiben anstatt der vom Architekturbüro vorgeschlagenen Zweifachverglasung.

Die Kosten Die Kosten für das von dem Uhldinger Architekturbüro MMP vorgeschlagene Sanierungskonzept belaufen sich auf 1,9 Millionen Euro. Das Land hat auf Antrag der Gemeinde einen Zuschuss von 1,3 Millionen bewilligt. Das von den Freien Wählern angestoßene Sanierungskonzept würde nach Einschätzung des Architekturbüros etwa 2,9 Millionen Euro kosten.

Diesen Vorschlägen hielt Architekt Müller entgegen, dass bei jeder anderen Scheibenart als einer Zweifachverglasung das Gewicht so groß würde, dass auch die Tragkonstruktion dementsprechend ausgelegt, sprich erneuert werden müsste. Zudem erklärte Müller, dass sich der Wärmeeintrag selbst mit einem sich selbst verdunkelnden Spezialglas nicht völlig herausfiltern lasse.

Unterstützung für Sanierungskonzept des Architekturbüros

Bürgermeister Manfred Härle hielt das Sanierungskonzept des Architekturbüros für einen sehr konstruktiven Vorschlag. Auch Adolf Eblen (CDU) sprach sich für diesen Vorschlag aus. Er plädierte für eine bewährte Lösung mit Sonnenschutzlamellen. „Wir sollten uns auf keine technischen Experimente einlassen“, meinte er. Auch seine Fraktionskollegin Petra Herter winkte ab. „1 Million Euro Mehrkosten für ein Sonnenschutzglas kann ich nicht mittragen“, erklärte sie.

Bürgermeister sieht bewilligte Fördermittel in Gefahr

Bürgermeister Härle gab zudem zu bedenken, dass man im Fall von Mehrkosten in dieser Dimension die vom Regierungspräsidium bewilligten Fördermittel in Höhe von 1,3 Millionen Euro aufs Spiel setzen würde. Denn dann müsste man einen neuen Förderantrag stellen. Und dieser hätte nach Ansicht von Bauamtsleiter Torsten Schillinger kaum Aussicht auf Erfolg. Denn das Förderprogramm Sanierungen sei Ende 2019 ausgelaufen.

Rat stimmt Antrag der Freien Wähler mit einer Stimme Mehrheit zu

Dennoch stellte Stephanie Straßer den Antrag, bei namentlicher Abstimmung das Sanierungskonzept der Freien Wähler durch das Architekturbüro prüfen zu lassen und die Kosten der einzelnen Maßnahmen zu ermitteln. Mit einer Stimme Mehrheit ging dieser Antrag durch.