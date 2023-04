Salem vor 5 Stunden

Dieb entwendet vergoldete Schalen und Monstranz aus Salemer Kirche

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 6 und 18.15 Uhr Gegenstände aus der Kirche St. Peter und Paul an der Fridolin-Amann-Straße in Neufrach gestohlen, berichtet die Polizei.