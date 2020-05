von Mardiros Tavit

Am Ende zählte die Polizei 600 Kundgebungsteilnehmer, die sich am Samstag vor dem Bildungszentrum in Salem versammelten. Ihre Sorge galt der Wahrung unserer Grundrechte. Angemeldet waren 1500. „Das haben wir auf Wunsch der Polizei gemacht“, sagte Mitorganisator Konstantin Wolff gegenüber dem SÜDKURIER. Denn in der Vorwoche wurde auf der Überlinger Hofstatt demonstriert, statt der angemeldeten 40 Teilnehmer kamen 400.

Einige Kundgebungsteilnehmer kamen mit eigenen Tafeln. | Bild: Mardiros Tavit

Die Polizei war gewappnet, ihre Präsenz während der Demonstration auf dem großen Parkplatz gegenüber dem Bildungszentrum Salem an der Schlossseeallee nicht zu übersehen. Doch hielten sich die Beamten im Hintergrund. Die Veranstaltung verlief friedlich.

Die „Demonstration zur Wahrung unserer Grundrechte“ wurde, wie die Überlinger Demonstration, von einer Gruppe namens „Demokratischer Widerstand Überlingen„ in Vertretung durch den ehemaligen Waldorfschulleiter Udo Daecke angemeldet und organisiert.

Vermutungen der Demonstranten „aus der Luft gegriffen“: Nachgefragt bei Thorsten Hesselbarth, Professor für Öffentliches Recht an der Hochschule Kehl. Warum dürfen Grundrechte eingeschränkt werden? Die Grundrechte sind die wichtigsten Abwehrrechte des Bürgers gegenüber dem Staat. Aber auch diese dürfen eingeschränkt werden, solange dies verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist.

Prof. Dr. Thorsten Hesselbarth, Professor für Öffentliches Recht an der Hochschule Kehl. | Bild: Thomas Huber

Aber warum darf der Staat mich zwingen, Mundschutz zu tragen und mich in meiner Bewegungsfreiheit einschränken? Die Einschränkung der Grundrechte muss dafür verhältnismäßig sein. Der Staat hat auf der anderen Seite die Pflicht, die ebenfalls grundrechtlich geschützten Rechte auf Leben und Gesundheit zu wahren. Dies sind hochrangige Rechte und rechtfertigen meines Erachtens die Einschränkungen, da die durch den Virus ausgelösten Gefahren sehr hoch sein können – wie die Erfahrungen unserer Nachbarländer zeigen. Die Todeszahlen haben wir begrenzen können, gerade weil teils sehr einschränkende Regelungen erlassen wurden. Wie lange dürfen die Maßnahmen in Kraft bleiben? Bei geänderter Ausgangslage bedarf es laufend einer erneuten Abwägung, ob die Freiheitsrechte weiter in dem bisherigen Ausmaß eingeschränkt werden müssen. Daher ist es wichtig, dass alle Maßnahmen zeitlich begrenzt sind. Ist der Grund zur Einschränkung nicht mehr gegeben, müssen die Vorschriften aufgehoben werden – was allerdings erst bei einem für alle verfügbaren wirkungsvollen Impfstoff der Fall sein dürfte. Aber dann müssen diese Einschränkungen auch aufgehoben werden, so dass alle Vermutungen, die derzeitige Lage würde für eine Entdemokratisierung unseres Landes ausgenutzt werden, völlig aus der Luft gegriffen sind.

Veranstalter Udo Daecke bekundete zu Beginn den Teilnehmer die Verhaltensregeln, die auf der Demonstration galten. „Abstand halten“ war die erste Prämisse. Tatsächlich gingen Polizisten mit Mund-Nase-Schutz durch die Reihen und wiesen einige Grüppchen auf die Abstandspflicht hin. Zuvor hatten sich schon die Ordner, gut kenntlich durch ihre orangenen Westen, auf dem Gelände mit Zollstöcken aufgestellt. Eine Regel, die von allen akzeptiert wurde. Obwohl viele bei ihrer Ankunft demonstrativ Bekannte und Freunde mit Umarmungen begrüßten.

Was von den Teilnehmern jedoch nicht akzeptiert wurde, und der Grund für viele war, als Demonstranten auf das Salemer Gelände zu kommen, waren die Corona-Maßnahmen der Bundesländer. Zehn Redner und drei Musik- und Gesangseinlagen boten die Organisatoren auf, um dass zu unterstreichen, wogegen sie sich wenden.

Die zehn Redebeiträge beschäftigten sich mit verschiedensten Aspekten der Sicherheitsmaßnahmen gegen das Corona-Virus. Und das mit vielen kritschen Meinungen, persönlichen Einschätzungen, Sorgen und Ängsten und wenig geprüften oder nachprüfbaren Fakten. Auch mit der unterschwelligen Sorge, dass die Grundrechte außer Kraft gesetzt werden, und „durch die Hintertür“ eine ungewollte Impfpflicht eingeführt werden könnte. Der Extremfall wurde vom Argentinier Nico DaVinci mit seiner Sorge vorgetragen, dass die Bundesrepublik in eine Diktatur argentinischen Ausmaßes umgewandelt werden könne.

Zwei der Organisatoren der Kundgebung, Udo Daecke (links) und Konstantin Wolff. | Bild: Mardiros Tavit

Die Redner waren sich des zustimmten Applauses sicher, wenn sie sich gegen einen vermeintlichen diktatorischen deutschen Staat aussprachen. Buhrufe gab es, wenn Themen wie eine vermeintliche Impfpflicht benannt wurden Versammlungsleiter Udo Daecke zog nach vielen positiven Rückmeldungen selbst eine positive Bilanz der Veranstaltung. Zu einer eventuellen Wiederholung machte er keine Angaben.

