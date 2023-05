Neues Jahr, neues Glück für den Fahrrad-Abenteurer Darius Braun aus Salem-Beuren. Der noch im Dezember geschmiedete Plan, mit einem Boot von der mexikanischen Halbinsel Baja California nach Mazatlán überzusetzen, ging nicht auf. Es musste eine Alternative her. „Ich habe einen ehemaligen Klassenkameraden, der zufällig in der Region lebt, gefragt, ob er nicht jemand kennt, der mit seinem Segelboot übersetzt, bei dem ich mitfahren kann“, erzählt Braun. Und tatsächlich gelangte er so schließlich auf einer Luxus-Motoryacht von Los Cabos auf der mexikanischen Halbinsel nach Barra de Navidad auf dem Festland. Über Guadalajara fuhr er weiter bis nach Mexiko City, wo etliche Begegnungen warteten.

Mittlerweile lebe er nach dem Motto: „Sei authentisch, zeige dich verletzlich und bring andere Menschen zum Strahlen!“ Dabei sagt ehemalige Hirntumor-Patient: „Noch vor wenigen Jahren hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass ich durch meine Geschichte Menschen Mut machen und Hoffnung geben kann.“ In Mexiko City besuchte er mehrere Häuser, in denen Krebspatienten versorgt werden. In der Universität hielt er einen Motivationsvortrag vor Studenten im Kurs eines Professors, bei dem er übernachten konnte. „Mexiko City ist eine beeindruckende Stadt“, so der 32-Jährige. „Und erstaunlich gut mit dem Rad zu bereisen.“

An der Universidad Nacional Autónoma de México in Mexiko City hielt Darius Braun einen Vortrag vor Studenten. | Bild: Darius Braun

Plötzlich war Braun zudem ein Fernsehstar. In den Nachrichten war ein Vier-Minuten-Beitrag über ihn zu sehen. Und damit nicht genug: Er wurde in das Fernsehstudio von TV Azteca, dem zweitgrößten Fernsehsender Mexikos, eingeladen, erzählte seine Geschichte und stellte vor allem „sein Haus“ vor: das Fahrrad mit all dem Gepäck.

Der Fahrrad-Abenteurer Darius Braun (Zweiter von links) aus Salem im Fernsehstudio von TV Azteca, dem zweitgrößten Fernsehsender Mexikos. | Bild: Darius Braun

Sein Weg führte Braun weiter durch Mexiko über den Paso de Cortes, mit 3700 Metern den bislang höchsten Pass der Tour, in Richtung Guatemala, wo er einen zweiwöchigen Sprachkurs besuchte. „Guatemala ist sicher nicht das höchstgelegene Land, aber sicherlich das bislang bergigste“, schildert der Salemer. „Es ging nur bergauf und bergab. Dabei waren Steigungen von bis zu 30 Prozent vollkommen normal.“ Ein Naturschauspiel erlebte er am Vulkan Fuego. „Mit einem Wegbegleiter bin ich auf knapp 4000 Meter gewandert. Wir haben dort unsere Zelte aufgebaut“, erzählt er. „Es war faszinierend zu sehen, wie der Vulkan quasi im Viertelstunden-Takt Asche in die Luft gespuckt hat.“

Auch ein Abenteurer schiebt hin und wieder – vor allem, wenn es steil bergauf geht, hier in der Nähe des größten Binnensees in Mexiko, dem Lago de Chapala. | Bild: Darius Braun

Körperlich habe ihn Guatemala an seine Grenzen gebracht. Es sei aber auch ein Land der herzlichen und aufgeschlossenen Menschen. „Ich hatte täglich tolle Begegnungen mit Einheimischen. Ich habe Lebensmittel, Wasser, Medikamente für den Magen und sogar Geld für das Abendessen geschenkt bekommen. Und das, obwohl die Menschen kaum etwas besitzen.“

Zu Person und Tour Darius Braun ist in Heiligenberg geboren. 1991 zog er mit seinen Eltern nach Salem-Beuren. Braun arbeitete als Lehrer und Reiseleiter für internationale Wander- und Abenteuerreisen. Er radelt 22.000 Kilometer auf der Panamericana. Als ehemaliger Hirntumor-Patient sammelt er auf seiner Tour Spenden für die deutsche Hirntumorhilfe. Weitere Informationen: www.undtrotzdem.de

Dann ging es nach El Salvador: „Was für ein wunderbares kleines und doch so großartiges Land“, sagt der 32-Jährige. „Ich habe selten so viel Herzlichkeit gespürt – und ich habe die älteste Frau in meinem Leben getroffen. Sie ist 114 Jahre alt und immer noch voll Lebensfreude.“ Allerdings wurde es dort mit bis zu 45 Grad auch richtig heiß. Das sechste Land auf seiner Tour in Richtung Argentinien war Honduras, in dem Darius Braun nur zwei Tage war. Es herrschen Korruption und Kriminalität, was in Gesprächen mit Einheimischen immer wieder angesprochen worden sei. Und da gab es noch etwas: jede Menge Müll. „An den Straßen gibt es teilweise einen mehrere Meter breiten Müllstreifen“, erzählt er. „Und das mehr als 100 Kilometer lang.“

In Nicaragua passierte er neben der Studentenstadt León mit ihrer historischen Altstadt den Lago Cocibolca, den größten Binnensee Zentralamerikas mit seiner Insel Ometepe, auf der der Vulkan Concepcion ist. Direkt danach ging es nach Costa Rica. „Meine ersten Tage dort verbrachte ich an der Pazifikküste in Tamarindo“, erzählt Darius Braun. „Ich hatte das Glück, in der Ferienwohnung von Freunden unterzukommen.“ Er nahm sich die Zeit, einmal nichts zu tun, die Beine hochzulegen, am Pool zu entspannen und das Meer zu genießen.

Hier ist Darius Braun auf einem Ausflug auf Ometepe, der Insel im Lago Cocibalco, dem größten Binnensee in Mittelamerika. | Bild: Darius Braun

So richtig bunt, aber auch richtig tropisch wurde es auf dem Weg ins Landesinnere, entlang der Laguna de Arenal bis in die Berge in Richtung Bajo del Toro. „Es regente mehrmals täglich“, berichtet Braun. „Dafür gab es eine atemberaubende Pflanzenwelt und jede Menge Tiere zu sehen.“ Vor allem die Faultiere haben den Salemer fasziniert. Die Menschen beschreibt er als sehr hilfsbereite und herzlich. „Costa Rica war für mich definitiv ein Highlight“, so Darius Braun. „Besonders die karibische Seite mit ihren tropischen Stränden und den Cahuita National Park kann ich nur empfehlen.“

Hier steht das Fahrrad von Darius Braun vor der Pazifikküste im Westen von Costa Rica bei Brasilito. | Bild: Darius Braun

Kurz vor der Halbzeit seines Trips ging es nach Panama und es wurde richtig schwer für den 32-Jährigen – und gefährlich. Es gab viel Gegenwind und nur noch eine Straße – und hier teilweise keine Seitenstreifen mehr. „Da sind gigantische LKWs mit 100 Stundenkilometern nur wenige Zentimeter an mir vorbeigerauscht“, erinnert er sich. Es seien die wohl schwersten 500 Kilometer auf seiner bisherigen Reise gewesen. Doch er erreichte Panama City und erholte sich dort erst einmal eine Woche. Und er organisierte den weiteren Weg – wie immer mit viel Zufall, vielen Gesprächen mit Einheimischen und einem Mann, der einmal pro Woche mit einem Schiff von Colon nach Kolumbien fährt.

„Leben ist eben das, was sich zwischen den Plänen abspielt“

Dort wird er in Turbo zum ersten Mal südamerikanischen Boden betreten – und befahren. „Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber ich freue mich darauf“, sagt Darius Braun. „Mittlerweile habe ich knapp 11.000 Kilometer zurückgelegt, doch das Wichtigste in den vergangenen achteinhalb Monaten war, zu lernen, dass ich dem Prozess vertrauen und den Mut haben muss, mich voll und ganz darauf einzulassen.“ Nur, wenn man bereit sei, in einer schwierigen Situation loszulassen, können sich unerwartete und fantastische Möglichkeiten ergeben. „Leben ist eben das, was sich zwischen den Plänen abspielt“, sagt Darius Braun. Genau darauf will er sich auch einlassen in den nächsten 11.000 Kilometern.