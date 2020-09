Vor der Bürgermeisterwahl in Salem treffen die drei Bewerber für das Amt beim SÜDKURIER-Podium aufeinander – und Sie können live am Computer oder Smartphone dabei sein.

Der Wahlkampf in Salem biegt auf die Zielgerade – und kurz vor dem Tag der Entscheidung treffen die Kandidaten am Dienstag, 22. September, ab 19 Uhr beim SÜDKURIER-Podium in der Schule Schloss Salem aufeinander: Wer hat welche Pläne für Salem?