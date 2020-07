Salem vor 2 Stunden

Diamantene Hochzeit: Aus einer zufälligen Begegnung machten Margot und Ernst Häußler 60 Jahre Eheglück

Sie lernten sich zufällig auf der Straße in Ulm kennen, die junge hübsche Frau und der Straßenarbeiter: Jetzt feierten Margot und Ernst Häußler in Salem diamantene Hochzeit. Viele Jahre hatte die Familie auch in Pfullendorf gelebt.