Darius Braun ist ein hartnäckiger Typ, der sich von nichts entmutigen lässt. Das hat der ehemalige Hirntumorpatient bereits beim Bewältigen seiner Krankheit gezeigt. Und auch jetzt hilft ihm seine Lebenseinstellung, denn der 31-Jährige ist mit dem Fahrrad auf der Panamericana unterwegs. Er möchte in 14 Monaten 22.000 Kilometer von Calgary bis nach Feuerland und Ushuaia zurücklegen, der südlichsten Stadt der Welt.

Gestartet ist er am 18. Juli, nachdem er seinen Traum vor zwei Jahren wegen Corona bereits verschieben musste. Damit aber nicht genug, denn als er in Calgary landete, war sein Fahrrad und der Großteil seines Gepäcks verschollen. „Ich habe mit der Fluglinie Condor und dem Frankfurter Flughafen telefoniert, aber keiner konnte mir sagen, wo mein Fahrrad ist“, berichtet Darius Braun. „Es war schon frustrierend, dass ich eigentlich am Startpunkt war, aber nicht starten konnte.“

Darius Braun vor der Kulisse des Lake Moraine im kanadischen Alberta. | Bild: Darius Braun

Start mit Second-Hand-Fahrrad

Tag um Tag zog ins Land. Er wendete sich an die Zeitungen und war sogar im Radio zu hören – mit Erfolg, denn er schaffte es, ein Second-Hand-Fahrrad und das gesamte Material für die Tour aufzutreiben, sodass er mit einem etwa zweiwöchigen Verzug doch noch losfahren konnte. „Mittlerweile hat Condor das Material, das ich kaufen musste, kulanterweise erstattet“, so der 31-Jährige. „Der Flughafen hat sich leider um nichts gekümmert.“ Und noch besser: „Mein Fahrrad ist inzwischen aufgetaucht und wurde nach Vancouver geliefert“, erzählt er. Dort befindet sich der Salemer mittlerweile.

Zu Person und Tour Darius Braun Der 31-jährige Darius Braun ist in Heiligenberg geboren. 1991 zog er mit seinen Eltern nach Salem-Beuren. Nach dem Abitur begann er in Weingarten ein Lehramtsstudium. In Bad Waldsee absolvierte er sein Referendariat an der Werkrealschule. Nach seinem zweiten Staatsexamen zog es ihn im April 2019 wieder zurück in seine Heimat, von wo aus er als Reiseleiter für internationale Wander- und Abenteuerreisen bei einem Anbieter in Deutschland tätig war. Zuletzt arbeitete er zwei Jahre lang als Lehrer unter anderem in Tuttlingen. Mehr zu Darius Braun und seiner Tour gibt es unter: www.undtrotzdem.de Route, Spenden und Crowdfunding Start war im kanadischen Calgary. Dann ging es nach Vancouver zum Pazifik. Nun geht es in die USA und dort an der Westküste bis nach Mexiko. Dort möchte Darius Braun aus Sicherheitsgründen eher am Meer bleiben, um dann über Guatemala und Costa Rica nach Panama zu gelangen. Von dort aus plant er, mit dem Schiff überzusetzen und im kolumbianischen Turbo seine Tour fortzusetzen. Dann führt die Route über Ecuador, Peru und Chile nach Argentinien und über Patagonien bis nach Feuerland und Ushuaia. Alle Spenden, die Darius Braun sammelt, kommen der Hirntumorhilfe zugute. Wer ihn persönlich unterstützen möchte, kann dies über eine Crowdfunding-Aktion unter www.startnext.com/undtrotzdem-panamericana-2022 tun.

Mit dem Second-Hand-Fahrrad hat er in 16 Tagen knapp 1500 Kilometer absolviert und ist von Calgary nach Vancouver gefahren. Dabei absolvierte er 14.000 Höhenmeter vor allem in den Rocky Mountains. Nun befindet er sich am Ozean und seine Tour geht in Richtung Süden in die USA nach San Francisco und Los Angeles. „Die Strecke über die Rockys war echt beeindruckend“, erzählt Darius Braun. „Und ultra heiß.“ Allerdings hebt er auch die abwechslungsreiche Landschaft hervor.

„Zuerst gab es unfassbar weite Ebenen, dann heftige Steigungen, Nationalparks und plötzlich tat sich eine Gegend wie eine Wüste auf“, erklärt er. „Es war unglaublich heiß, denn da bin ich bei 39 Grad etwa 100 Kilometer durch das Tal gefahren.“ Dabei hat er viele interessante Menschen getroffen. Einer war mit großem Gepäck zu Fuß unterwegs. „James ist obdachlos und aktuell mit seinem Hund von den Niagarafällen bis an die Westküste unterwegs“, berichtet Darius Braun. „Er möchte mit seinem Marsch auf die Situation von Obdachlosen aufmerksam machen.“

Der Obdachlose James (links) ist mit seinem Hund zu Fuß von den Niagarafällen bis an die Westküste unterwegs. | Bild: Darius Braun

Eine andere Begegnung hatte der Salemer auf einem Campingplatz: „Da hat mich ein älterer Herr angesprochen und wir sind ins Gespräch gekommen“, erzählt er. „Als ich von mir erzählte, hat er mich spontan zu einem Barbecue mit seiner Frau und weiteren Freunden eingeladen.“ Da kam heraus, dass er Pfarrer ist und die anderen in derselben Gemeinde sind. „Am Ende hat mich die gesamte Gruppe gesegnet“, sagt er.

Das sind nur zwei von vielen Geschichten. „Es ist wirklich erstaunlich, was man unterwegs erlebt“, meint Darius Braun. „Ich wurde schon häufig zum Essen eingeladen oder kostenlos irgendwo zu übernachten.“ So ist es ebenfalls in Vancouver, wo der Salemer erst einmal eine Pause macht, um sein Fahrrad in Empfang zu nehmen. „Das Second-Hand-Fahrrad werde ich dort verkaufen und den Erlös an die kanadische Hirntumorhilfe spenden.“ Alle anderen Spenden, zu denen er aufruft, kommen der deutschen Hirntumorhilfe zugute. „Ich möchte auf meiner Tour so viel Geld wie möglich sammeln“, sagt er. „Allerdings kostet die Tour auch einiges, vor allem in Kanada. Diese Kosten versuche ich über eine Crowdfunding-Aktion abzudecken, die noch einige Tage läuft.“