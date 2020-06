Seinen Bus, gemeint ist sein Transporter, benutzt er beruflich meist nur noch einmal wöchentlich. An allen anderen Tagen tauscht Michael Denker die 124 Pferdestärken des Sprinters mit den zwei 500-Watt-Akkus seines Lastenfahrrads. Das Erstaunliche dabei: Michael Denker ist Schmied.

Ein Beruf, bei dem jeder sofort schwere Eisenteile im Kopf hat. Im Mai des vergangenen Jahres entschied sich Denker, der seine Kunstschmiede seit 1994 im Salemer Schloss betreibt, für den Kauf eines von der Landesregierung geförderten S-Pedelec, also ein schnelles Elektro-Lastenrad, und legte damit seit August 2019 bereits knapp 3000 Kilometer zurück.

Denker fährt mit dem Lastenrad bis nach Ravensburg

„Ich fahre im ganzen Umland zu meinen Kunden, auch schon mal durch das Deggenhausertal bis nach Ravensburg. Dafür brauche ich rund 50 Minuten. Die brauche ich mit dem Auto auch. Und mit meinem Rad kann ich mir die Parkplatzsuche sparen. Der Bus passt nicht ins Parkhaus und so fahre direkt bis vor die Tür meiner Kundschaft“, erklärt der gelernte Schlosser- und Schmiedemeister.

Michael Denker spricht vom „irre großen Fun-Faktor“. Er sei durch das Radfahren an der frischen Luft und habe den Kopf frei. Bewegung sei gesund, zusätzlich der immense Fahrspaß. Alle diese Faktoren ergäben zusammengenommen ein großes Plus für ihn, und es sei außerdem zeitgemäß, da gut für die Umwelt. „Also alles in allem ein echter Hauptgewinn“, sagt der 193-Zentimeter-Mann lachend.

Nur einmal pro Woche ist er mit dem Sprinter unterwegs

Seine Arbeitsutensilien zum Vermessen, für einen kleinen Service, oder für den Schlüsseldienst passten in zwei kleine Taschen, stellten also kein Problem dar. Vor Kurzem hat Denker zudem einen Anhänger angeschafft. „Da passt sogar mein Paddel-Brett für den See drauf“, erklärt der Schmied. Für die schweren Transporte gebe es ja den Sprinter, aber mit guter Planung brauche er den nur einmal wöchentlich.

Michael Denker fährt auch im Winter mit dem Lastenrad. Er erklärt dazu: „So richtig war‘s ja gar nicht Winter und mit der passenden Kleidung ist das gar kein Problem.“ Mittlerweile habe er seine Frau mit seiner Begeisterung angesteckt. Die fahre jetzt auch ein S-Pedelec. Das „S“ steht für Speed (Geschwindigkeit) und heißt, dass dieses Fahrrad bis zu 45 Stundenkilometer schnell ist.

Man benötigt dafür aber eine Nummerntafel und darf innerorts nicht auf Radwegen fahren. Ein Pedelec (from-pedal-electric-cycle) läuft jedoch nur, wenn man in die Pedale tritt. Der Motor ist gewissermaßen die Hand, die den Fahrer schiebt. Das Ehepaar Denker plant jetzt sogar eine Radtour von Salem nach Berlin. Mit diesen Fahrzeugen sei eine Kilometerleistung von bis zu 100 Kilometern pro Tag lässig zu schaffen, sagt der Schmied. Für eine lange Reichweite habe er einen zweiten Akku auf seinem Rad festinstalliert.

Ein paar Wochen habe es schon gedauert, bis 2019 die zugesagten Fördermittel der Landesregierung eintrafen. Das sind bis zu 3000 Euro. Aber maximal 30 Prozent des Kaufpreises für Gewerbetreibende wie Denker. Diese Wartezeit hat Denker genutzt, um das für seine Zwecke perfekte Rad auszuwählen. Fündig geworden ist der Schmied ganz in der Nähe: in Immenstaad.

Das Förderprogramm Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg fördert zum Marktwachstum der Elektromobilität gewerbliche, gemeinnützige oder gemeinschaftlich genutzte Elektro-Lastenräder mit einem Zuschuss von bis zu 3000 Euro. Der Zuschuss ist auf maximal 30 Prozent der Investition begrenzt. Gefördert werden der Kauf oder das Leasing der Elektroräder. Unternehmen, Körperschaften privaten Rechts, Freiberufler, gemeinnützige Organisationen und Kommunen können die Förderung beantragen. Der Antrag muss beim Verkehrsministerium gestellt werden. Die Auszahlung erfolgt dann über die Landesbank (L-Bank). Weitere Informationen zu dem Programm gibt es im Internet unter: www.vm.baden-württemberg.de

Außerorts muss der Schmied sehr vorausschauend fahren

Gefährlich ist das Fahrradfahren zuweilen außerorts. Da müsse man schon sehr vorausschauend fahren, berichtet Michael Denker. Die Infrastruktur könne für Radfahrer wesentlich verbessert werden und er hoffe, dass dies bald geschehe, und dem Wandel in der Mobilität so endlich Rechnung getragen werde, sagt Denker.

Was er noch im Straßenverkehr bemängelt? „Kids mit Kopfhörern finde ich unmöglich. Das ist sehr gefährlich. Die hören ja nichts, aber ich habe eine große Glocke“, sagt der Vielfahrer schmunzelnd und steigt für die Fahrt zum nächsten Kunden auf sein Rad.