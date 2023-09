Es war der 9. September 2004, als zum ersten Mal die Tore der Garten- und Lifestylemesse Home & Garden öffneten. Damals stand das Schloss noch unter der Leitung von Haus Baden. Gestern wurde die Schau nun bereits zum 20. Mal eröffnet. Dabei ist die Veranstaltung eine der ganz wenigen weltweit, die sogar durch die Corona-Pandemie nicht unterbrochen wurden.

Öffnungszeiten Die Garten- und Lifestylemesse findet inzwischen zum 20. Mal im Schlossgarten in Salem statt. Sie dauert noch bis einschließlich Sonntag, 10. September. Bis Samstag hat die „Home & Garden“ täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet und am Sonntag ist von 10.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Im Schloss Salem werden zu dieser Zeit auch Führungen angeboten. Hierzu gibt es Kombitickets. Es wird empfohlen, die Tickets online zu buchen, da sich so beim Eingang Wartezeiten vermeiden oder verringern lassen. Weitere Informationen zur Messe sind im Internet zu finden unter

www.homeandgarden-net.de/salem.

Das Konzept ist über die zwei Jahrzehnte hinweg gleichgeblieben: Es geht um die schönen Dinge des Lebens und alles, was den Alltag, den Garten und den Urlaub noch besser macht. Genau das ist auch das Geheimnis des Erfolgs. Bei der Eröffnung war selbst Prinz Michael von Baden zugegen, der bereits bei der Premiere mit dabei war. Ebenfalls mit dabei war damals die Schlossverwalterin Birgit Rückert. Sie gab einen kurzen Abriss der Gartengeschichte in Schloss Salem und wies darauf hin, dass sich hier einmal das europäische Zentrum der Gartenkultur befand.

Fotostudio in VW Bulli zum Jubiläum

Ebenfalls zu Wort kam Sylvia Rabe, die als Presse- und Marketingbeauftragte die Home & Garden vertrat, weil Geschäftsführer Martin Schmidt krankheitshalber absagen musste. Bürgermeister Manfred Härle, in seinem 20. Amtsjahr als Salemer Bürgermeister, lobte die Messe als Jahreshöhepunkt und Besuchermagnet.

Zum 20. Geburtstag haben sich die Organisatoren etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Am Donnerstag und Freitag ist ein historischer VW Bulli aus dem Jahr 1964 zu Gast, der zu einem Fotostudio umfunktioniert wurde. Er war lange Jahre in den USA auf der Straße unterwegs und kam 2014 wieder nach Deutschland zurück. Jeder Besucher kann sich dort in Form einer installierten Fotobox im Wagen ein Erinnerungsfoto knipsen lassen. Natürlich stehen auch Verkleidungen zur Verfügung.

Haben sichtlich Spaß im Fotobus, in dem jeder Besucher kostenlos ein Bild machen kann (von links): Schlossverwalterin Birgit Rückert, Sylvia Rabe und Salems Bürgermeister Manfred Härle. | Bild: Jäckle, Reiner

Von Alpaka-Wollsocken bis zu Werkzeugen

Auf dem Gelände von der Orangerie bis zum Münstereingang präsentieren sich insgesamt 110 Aussteller aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und den Niederlanden. Von A wie Alpaka-Wollsocken bis Z wie Zirbenholzbetten zeigen sie ein buntes Portfolio von Kulinarik über Mode, Schmuck, Kunst, Mobiliar, Whirlpools, Urlaubsoptionen bis hin zu Pflanzen und Werkzeugen für den Garten.

Traditionell verleihen die zahlreichen weißen Pagoden der Aussteller der Garten- und Lifestylemesse ein besonderes Flair. Auch die Destillerie Senft aus Rickenbach hat sich etwas Spezielles einfallen lassen: Dort gibt es kleine Gin-Fläschchen mit einem Etikett, auf dem „20 Jahre Home & Garden“ steht.