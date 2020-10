Von den 9213 Wahlberechtigten bei der Bürgermeisterwahl in Salem am vergangenen Sonntag gaben 5368 ihre Stimme für einen der drei Kandidaten ab – die Wahlbeteiligung lag damit bei 58,3 Prozent. Dass sich die Bürger einer Gemeinde bei der Entscheidung, wen sie wählen, nicht alle einig sein können, ist klar.

Bürger enttäuscht von der Wahlbeteiligung

Unabhängig von kontroversen Meinungen teilen viele Salemer, die am Sonntag ein Kreuzchen gesetzt haben, dagegen die Auffassung: Die Wahlbeteiligung ist enttäuschend – das zeigt eine kleine Umfrage des SÜDKURIER. 20 Bürger wurden angesprochen, ein paar von ihnen waren einverstanden, dass ihre Meinung mit Namen veröffentlicht wird. Die Wähler spielen allesamt darauf an, dass das Ergebnis ein ganz anderes hätte sein können, wenn sich auch nur ein kleiner Teil der 3845 Nichtwähler beteiligt hätte.

Werner Notheis: „Corona ist keine Ausrede“

Werner Notheis aus Mittelstenweiler hätte sich deutlich mehr Wähler gewünscht, lässt die Corona-Pandemie auch nicht als Ausrede gelten: „Ich habe vermutet, dass deutlich mehr Leute zur Wahl gehen.“ Die Gemeinde stehe in naher Zukunft vor vielen wichtigen Baustellen und Entscheidungen, bei denen man sich als Bürger eigentlich eine Meinung bilden müsse – und diese sollte man dann auch mit seiner Stimme vertreten, findet Notheis.

Wilfried Ostheimer: Beteiligung ist „furchtbar“

Wilfried Ostheimer aus Weildorf. | Bild: Julian Widmann

Wilfried Ostheimer hätte sich einen zweiten Wahlgang gewünscht: „Diese Wahlbeteiligung ist furchtbar, ein Armutszeugnis„, sagt er. Verständnis für die Gemeindemitglieder, die keine Stimme abgaben, hat er keines.

Grundsätzlich findet er, dass Kandidatin Birgit Baur gute und moderne Ideen vertrete. Amtsinhaber Manfred Härle habe in den vergangenen Jahren viel bewegt. Allerdings hat Ostheimer das Gefühl, „bald in einer Großstadt zu sein“ – die Entwicklungen der „Neuen Mitte“ gefallen ihm nicht.

Einen Denkzettel habe der Amtsinhaber durch seine knappe, absolute Mehrheit bekommen: „Das ist mir zu viel Selbstdarstellung bei Herrn Härle. Ich hoffe nun, dass er darauf in Zukunft achtet.“

Joachim und Rita Jahnke: „Leute sind zu träge“

Joachim und Rita Jahncke glauben, dass die „Leute ganz einfach zu träge sind“, um zum Wählen zu gehen. Das sei enttäuschend, auch wenn das Ehepaar mit dem Ausgang der Wahl zufrieden sei. „Was Herr Härle in den vergangenen 16 Jahren geleistet hat, ist aller Ehren wert“, sagt Joachim Jahncke. Schulen, Straßen, Kindergärten – der Amtsinhaber mache ohne Zweifel einen guten Job und sei weiterhin der richtige Mann für dieses Amt.

Wolfgang Peter: „Ich war erstaunt über das knappe Ergebnis“

Wolfgang Peter aus Mimmenhausen. | Bild: Julian Widmann

Ähnlich wie Joachim Jahncke sieht es auch Wolfgang Peter, der erst seit Mai diesen Jahres in Mimmenhausen wohnt. „Ich freue mich, dass Manfred Härle hier schon so viel gestaltet hat“, sagt Peter. Er wünsche ihm viel Kraft und gutes Gelingen für seine dritte Amtszeit, gibt aber zu: „Ich war erstaunt, dass das Ergebnis der Wahl so knapp ausgefallen ist.“

Salem Zahl der ungültigen Stimmen steigt: Stimmenanteil für Bürgermeister Manfred Härle steigt auf 50,6 Prozent Das könnte Sie auch interessieren

Für Härles Kontrahentin Birgit Baur hat Peter ebenfalls lobende Worte: „Sie hat sich tapfer geschlagen und im Wahlkampf einen tollen Job gemacht. Ich finde es gut, dass sie sich für dieses wichtige Amt beworben hat.“ Was die Wahlbeteiligung betrifft, schließt er sich den anderen Befragten an: „Das ist schon wenig, absolut.“

Jochen Fuchs: „Zu niedrig für so einen wichtigen Posten“

Jochen Fuchs aus dem Ortsteil Stefansfeld. | Bild: Julian Widmann

„42 Prozent unserer Gemeinde scheint es egal zu sein, wer regiert“, sagt Jochen Fuchs. Für so einen wichtigen Posten sei die Wahlbeteiligung laut seiner Einschätzung „eher zu niedrig“. Fuchs geht hierbei noch einen Schritt weiter. Eigentlich dürften sich die nächsten acht Jahre nur 58 Prozent der Gemeindemitglieder beschweren und ihre Anliegen äußern, findet er.

Auch wenn die Wahl sehr eng ausging, ist Fuchs froh, dass es keinen zweiten Wahlgang gibt. „Ich kann mit dem Wahlergebnis sehr gut leben und bin zuversichtlich für die kommenden Jahre.“