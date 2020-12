Salem 19. Dezember 2020, 08:02 Uhr

Damit das Ökosystem erhalten bleibt: Fachleute prüfen Ufer entlang der Salemer Aach

Die Gewässerschau in Buggensegel mit Vertretern der Gemeinde und des Landratsamts spürte verbotene Zäune, Holzstapel oder Betonplatten in der Aach oder in unmittelbarer Ufernähe auf. Auch Anwohner hatten Anliegen.