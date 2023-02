Von Dalmatinern über Minions bis hin zu Elvis Presley – die Zuschauer der Mimmenhauser Narrenschau lassen ihrer Kreativität in Sachen Kostüm freien Lauf. Zahlreiche Mimmenhauser und Fastnachtsbegeisterte haben sich am Samstag im Dorfgemeinschaftshaus versammelt und erwarten begeistert die sieben Beiträge, organisiert vom Narrenverein Goldkäfer. „Wir gehen schon über 20 Jahre immer zu der Show und wurden noch nie enttäuscht“, erzählt beispielsweise Michael Hurrle, der mit seiner Frau im Minion-Kostüm an einem der vielen Tische sitzt. „Es ist schon immer besonders, sonst würde ich nicht in meinem hohen Alter noch hier hinkommen“, meint ein ehemaliges Vereinsmitglied und lacht. Die Stimmung im Saal? Ausgelassen!

Tusnelda begeistert Publikum

Mit den Worten „Die Mimmenhauser Narrenschau ist heute schon wieder Trendsetter“, eröffnet Dieter Kelm, Präsident des Vereins, den bunten Abend. Begeistert klatschen die Zuschauer, als sich der gesamte Verein vorn präsentiert. Auch bei dem fastnachtlichen Abgang wippen die Zuschauer im Takt mit. Die ersten Zugabe-Rufe jedoch erhalten die jungen Tänzer des Narrenvereins, die zu dem Lied „Bloody Mary“ eine mitreißende Performance abliefern. Mit ihrem „Cotton Eye Joe“-Tanz als Zugabe gewinnen sie die Zuschauer für sich, alle klatschen begeistert mit. „Nicht mal drei Wochen haben sie gebraucht, um diesen Tanz einzustudieren. Ein dreifaches Narro für sie“, loben Melina Dietz (15) und Lara Meyer (16), die ihre Premiere als Moderatorinnen der Narrenschau feiern und durch das bunte Programm des Abends führen.

Eine kleine Sensation des Abends ist der Auftritt von Renate Keller alias „Tusnelda“, die wie eh und je mit einer witzigen und ironischen Einlage das Publikum zum Lachen bringt. Die Zuschauer können sich bei Tusneldas Rezept gegen Schnarchen das Prusten kaum verkneifen. Und bei ihrer detaillierten Erzählung über viel zu kleine Portionen im Restaurant gibt es kein Halten mehr. Bei ihrer anschließenden Verbeugung erhält Tusnelda tosenden Applaus, und mit den Worten „Des hot mir jetz richtig gfalle bei euch“, verlässt Renate Keller die Bühne.

Irre Gedanken zum Gendern

Doch nicht nur Spaß muss sein. Auch ernste Themen spricht Dekan Peter Nicola auf der Bühne an. Man sehe nur negative Nachrichten, wenn man heutzutage den Fernseher anschalte, so Nicola. Er bezieht sich auf die Opfer in der Türkei, die das Erdbeben gefordert hat. Doch obwohl der Dekan über Erdbeben, den Krieg in der Ukraine oder Corona spricht, ist dies kein Stimmungskiller. Mit Witzen und Humor transportiert Nicola diese gesellschaftskritischen Themen und unterhält die Zuschauer prächtig. Auch in Sachen Gendern verliert er ein paar freche Worte: „Wenn man alles gendern muss, heutzutage, warum nennen wir unsere Außenministerin dann Baerbock und nicht Baerinziege?“ Des Weiteren erwähnt er die Neue Mitte in Salem, die „quadratisch, praktisch, gut“ sei. Und auch die Kirche, die mit vielen Skandalen gebrandmarkt ist, wird nicht verschont.

Ein visueller Höhepunkt sind die Tänzerinnen der Tanzgarde Weildorf, die in Topform ihr Können zeigen. Schon bei deren Einlauf zücken die Besucher begeistert die Handys zum Fotografieren und klatschen fleißig mit. Mit Tanzstäben und tänzerischem Können bringt die Garde den Abend so richtig in Fahrt.

„Mir hat der Abend gut gefallen, die ganze Stimmung war so richtig typisch fastnachtlich“, erzählt später Julia (16), die zum ersten Mal bei der Narrenschau der Goldkäfer dabei ist. Auch die „alten Hasen“ sind zufrieden und dank des gelungenen Programms geraten schließlich alle so richtig in Fastnachtsstimmung.