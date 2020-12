von Peter Schober

Herr Härle, am 1. November hat Ihre dritte Amtsperiode als Salemer Gemeindeoberhaupt begonnen. Wenn Sie auf die lange Zeit Ihrer zurückliegenden 16 Amtsjahre zurückblicken, was fällt Ihnen da spontan so aus der Erinnerung an realisierten Vorhaben und Projekten ein, die Sie realisieren konnten?

Das größte und bedeutendste Vorhaben war und ist zweifelsohne die Realisierung und Umsetzung der neuen Gemeindemitte sowie die Aufwertung der Freibad- und Erholungsanlage am Schlosssee zu einer der schönsten Freizeitanlagen in der Region. In guter Erinnerung habe ich zudem die feierliche Einweihung der Bahnunterführung Neufrach, die maßgeblich zur positiven Weiterentwicklung unseres Gewerbestandortes beigetragen hat. Mit gutem und sichtbarem Erfolg konnten wir zudem den Hochwasserschutz für den Ortsteil Weildorf und die Ortskernsanierung Beuren anpacken und in die Tat umsetzen. Auch die Sanierung und Modernisierung des Alten- und Pflegeheims Wespach habe ich noch in guter Erinnerung. Mit einem finanziellen Kraftakt haben wir das Gesamtensemble im laufenden Betrieb zu einer der modernsten Einrichtungen im Bodenseekreis aus- und umgebaut.

Wie hoch waren die Investitionen, die die Gemeinde in Ihrer bislang 16-jährigen Amtszeit getätigt hat?

Unter Berücksichtigung aller Ausgaben für Projekte und Vorhaben, die das Vermögen der Gemeinde erhöhen, konnten rund 150 Millionen Euro in den zurückliegenden 16 Jahren investiert werden. Nicht berücksichtigt sind dabei die Investitionen in die Wasserversorgung, die separat in einem kommunalen Eigenbetrieb erfasst und geführt werden.

Das ist eine stattliche Summe. Trotzdem ist die Gemeinde seit 2011 schuldenfrei. Wie haben Sie das geschafft? Allein die öffentlichen Einrichtungen in der neuen Gemeindemitte (Rathaus, Tiefgarage, Bürgerpark) haben schon 24,1 Millionen Euro verschlungen.

Maßgebend ist nach wie vor die strategische Vorgehensweise und Eintaktung der Vorhaben und Projekte. Mit gut durchdachten Finanzierungs- und Zuschusskonzepten ist uns dies in den zurückliegenden Jahren nahezu perfekt gelungen. Die Einhaltung von Zeit- und Kostenplänen ist dabei ein wesentlicher Faktor. Und der Gemeinderat muss natürlich auch mitziehen, sonst geht gar nichts.

Mitte September wurde die Skate- und Dirtbikeanlage hinter der Tennishalle eingeweiht. Sie wird von den Jugendlichen sehr gut angenommen. | Bild: Peter Schober

Wie in allen Kommunen wird die Corona-Pandemie auch in Salem in finanzieller Hinsicht negative Spuren hinterlassen. Das heißt, die Einnahmen werden geringer ausfallen. Wo genau wird sich das bemerkbar machen?

Das abgelaufene Jahr 2020 und das neue Jahr 2021 werden wir noch ohne größere Einschnitte und Blessuren aufgrund der guten Rücklage auffangen und überbrücken können. Spätestens ab dem Jahr 2022 schlagen die rückläufigen Steuereinnahmen in voller Breitseite auf den kommunalen Haushalt durch.

Geringere Einnahmen: Heißt das, an irgendeiner Stelle müssen Abstriche gemacht werden?

Darauf müssen wir uns einstellen. Die Übernahme von weiteren Aufgaben und Anträge auf Personalaufstockung durch den Gemeinderat sind zum jetzigen Zeitpunkt verfehlt und realitätsfremd. Tatsächlich müssen wir die eine oder andere Freiwilligkeitsleistung auf den Prüfstand stellen und bei den laufenden Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen deutliche Abstriche vornehmen.

Sie streben nach Möglichkeit auch weiterhin eine Nullverschuldung an. Sehen Sie da eine realistische Chance dafür? Eine Stellschraube könnte die Erhöhung der gemeindeeigenen Steuern und Abgaben sein. Ist in dieser Richtung etwas geplant?

Die Corona-Pandemie und der damit einhergehende Rückgang an Finanzzuweisungen und Steuerkraft ist nicht nur eine vorübergehende Erscheinung. Um nicht in einen folgenschweren Abwärtsstrudel zu geraten, ist es unerlässlich, unsere kommunalen Einnahmequellen konsequent zu durchforsten und auszuschöpfen. Neben den kommunalen Gebührenhaushalten werden wir auch die Hebesätze der Realsteuern auf den Prüfstand stellen müssen.

Welche größeren Investitionen stehen im kommenden Jahr an?

Für das Jahr 2021 haben wir nochmals ein sehr beachtliches Investitionspaket mit knapp 12 Millionen Euro geschnürt. Eine Kreditaufnahme ist aufgrund der aktuellen Rücklage nicht erforderlich. Wie geplant bleiben wir auch im Jahr 2021 schuldenfrei. Ein Schwerpunkt unserer Investitionen liegt im Neubau eines sechsgruppigen Kindergartens im Ortsteil Stefansfeld. Parallel dazu haben wir die längst überfällige Sanierung der Glasfassade am Bildungszentrum erneut in den Haushalt eingestellt. Neben dem Bau eines neuen Radweges von Ahausen nach Buggensegel werden wir auch die Sanierung des Radweges entlang des Schwarzen Grabens und von Schloss Salem nach Rickenbach einplanen und umsetzen. Zusätzlich steht die Sanierung und der Ausbau der Straße Am Lichtenberg in Neufrach sowie der beitragspflichtige Allemannen- und Salmannsweiler Weg in Stefansfeld zur Umsetzung an. Sehr gerne möchte ich zudem mit einer Fischaufstiegshilfe einen ökologischen Beitrag zur Verbesserung der Durchlässigkeit der Salemer Aach anstoßen und auf den Weg bringen. Eingeplant haben wir noch die Anschaffung einer neuen Drehleiter und die Abwicklung der restlichen Landschaftsbauarbeiten für die neue Gemeindemitte. Wie geplant, soll diese im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein.

Was war 2020 in der Gemeinde Salem los? Bürgermeisterwahl am 27. September Das Jahr 2020 stand ganz im Zeichen der Bürgermeisterwahl. Bürgermeister Manfred Härle bewarb sich für eine dritte Amtsperiode. Mit Diplom-Betriebswirtin Birgit Baur und dem Wirtschaftsingenieur Roland Martin aus dem bayrischen Epfach traten zwei Gegenkandidaten an. Nach einem aufreibenden Wahlkampf erreichte Manfred Härle am 27. September im ersten Wahlgang mit einem knappen Vorsprung von 30 Stimmen die absolute Mehrheit. Auf ihn entfielen 50,6 Prozent der abgegebenen Stimmen, auf Birgit Baur 39,4 Prozent und auf Roland Martin 8,4 Prozent. Schule Schloss Salem sagt Festakt ab Im Januar hatte die Schlossschule bekannt gegeben, dass sie am 3. April ihr 100-jähriges Bestehen feiern wird. Ministerpräsident Winfried Kretschmann sollte die Festrede halten. Im Februar folgte dann die coronabedingte Absage des Festes. Die über einjährigen Festvorbereitungen wurden auf Eis gelegt. Geplant ist, das Fest an Pfingsten 2021 nachzuholen und mit dem alle zwei Jahre stattfindenden Alt-Salemer Treffen, dem Treffen ehemaliger Schüler, zusammenzulegen. Auch viele andere Feste sind der Pandemie zum Opfer gefallen, allen voran das dreitägige Schlossseefest. Umzug ins Rathaus in der neuen Mitte Am 30. April bekam das Salemer Rathaus eine neue Adresse: Am Schlosssee 1. In nur vier Tagen wurde der Umzug vom alten Rathaus in Neufrach in die neue Gemeindemitte bewerkstelligt. Gleichzeitig hat auch die Tourist-Info des Vereins Bodensee-Linzgau-Tourismus (BLT) ihren bisherigen Sitz im Besucherpavillon von Schloss Salem ins Erdgeschoss des neuen Rathauses verlegt. Die Gemeindebücherei zog Anfang Mai vom Feuchtmayerhaus in Mimmenhausen ins neue Rathaus um. Das neue Rathaus einschließlich der Tiefgarage hat zwölf Millionen Euro gekostet. Fusionierung von Fußball-Clubs offiziell Am 3. Juli wurde die Fusion des FC Rot-Weiß Salem und des FC Beuren-Weildorf vollzogen. Die gemeinsame Mitgliederversammlung fand wegen der geltenden Corona-Abstandsregeln unter freiem Himmel im Stadion am Schlosssee statt. Der neue Rot-Weiß Salem hat jetzt 750 Mitglieder. Rufbus ergänzt öffentlichen Linienverkehr Nachdem im vergangenen Jahr der Linzgau-Shuttle-Bus, ein sozialer Fahrdienst für ältere und Menschen mit Behinderung in Betrieb genommen wurde, startete Mitte August der innerörtlich verkehrende Rufbus als weitere Ergänzung zum öffentlichen Linienverkehr. Obwohl eine Fahrt aufgrund einer Bezuschussung durch die Gemeinde nur einen Euro kostet, bewegt sich die Inanspruchnahme dieses Angebots bislang in bescheidenem Rahmen. Neuer Kindergarten geht in Betrieb Mit dem Beginn des neuen Kindergartenjahres wurde Mitte September an der Hermann-Auer-Grundschule in Neufrach ein neuer zweigruppiger Kindergarten in Betrieb genommen. Zuvor war in eineinhalbjähriger Bauzeit der Altbau der Schule von Grund auf saniert und durch einen Anbau erweitert. Die Kosten beliefen sich auf 3,5 Millionen Euro.

Zurück zur Corona-Pandemie. Inwiefern hat sich diese auch auf das Gemeindeleben ausgewirkt?

Der Austausch und die Begegnungen innerhalb der Gemeinde finden nicht mehr statt. Der Kontakt untereinander ist dadurch verloren gegangen. Das ist richtig bitter. Jeder merkt und spürt, dass die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie auf Dauer nicht auszuhalten sind. Umgekehrt wird uns in der jetzigen Situation sehr deutlich vor Augen geführt, wie wichtig und elementar das kulturelle Leben in unseren Vereinen, beim Sport, den Seniorennachmittagen und die Angebote der Kirchengemeinden sind. Und was ist ein Sommer ohne unser geliebtes Schlossseefest? Erst durch die aktuellen Einschränkungen wird einem vor Augen geführt, wie unbeschwert und frei das Leben ohne Corona-Pandemie war.

Im September wurden die Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen an der Hermann-Auer-Grundschule abgeschlossen. Einhergehend damit wurde dort ein neuer zweigruppiger Kindergarten eröffnet. | Bild: Peter Schober

Im vergangenen Jahr haben Sie sich auf den Umzug ins neue Rathaus gefreut. Hat sich Ihre Vorfreude erfüllt?

Alles ist perfekt gelaufen. Der Umzug hat tadellos geklappt. Wir haben ein supermodernes Rathaus mit idealen Rahmenbedingungen und top Arbeitsplätzen. Besser geht nicht. Dafür möchte ich mich bei allen Entscheidungsträgern und allen Bürgerinnen und Bürgern recht herzlich bedanken. Mit dem Rathausneubau sind wir jetzt durch und für die Zukunft bestens aufgestellt und gerüstet. Da können wir jetzt einen Haken dran machen. Und das ist gut so.

Worauf freuen Sie sich im kommenden Jahr?

Im Fokus bei mir steht natürlich die Inbetriebnahme der neuen Gemeindemitte. Darauf habe ich zielorientiert und mit sehr viel persönlichem Einsatz hingearbeitet. Die Fertigstellung der Außenanlagen und die Eröffnung der Einzelhandelsgeschäfte ist für Frühjahr 2021 geplant. Mit einem Tag der offenen Tür möchte ich sehr gerne alle Bürgerinnen und Bürger in die neue Gemeindemitte einladen und darüber informieren, welche zusätzlichen und neuen Angebote über Einkaufen, Wohnen und Arbeiten in der Schlossseeallee geschaffen worden sind.