Die Schleusen scheinen sich nicht nur bei der Lockerung der Corona-Auflagen zu öffnen, wie manche Politiker und Virologen beklagen. Ähnliches gilt offensichtlich für die Protestaktionen unterschiedlicher Art, die immer mehr Zulauf bekommen. Neben Menschen, denen es glaubhaft um den Erhalt beziehungsweise die schnelle Wiederherstellung der Grundrechte geht, finden sich stetig mehr, die manipuliert zu werden glauben. Zu einer weiteren Kundgebung zum Thema „Wahrung der Grundrechte“ haben auch die Initiatoren der Überlinger Veranstaltung vom vergangenen Wochenende heute in Salem aufgerufen.

Mehr Teilnehmer als in Überlinger Innenstadt erwartet

Da sie mit mehr Teilnehmern rechnen – im Aufruf ist von 1000 bis 1500 die Rede -, war ihnen die Überlinger Innenstadt zu klein und sie haben ihre Demo auf dem Gelände beim Bildungszentrum Salem angemeldet. Explizit appellieren sie an die Einhaltung der Abstände und Hygieneregeln. „Bitte macht es der Polizei und unseren Ordnern nicht unnötig schwer und steht nicht in Gruppen zusammen, auch wenn ihr im gleichen Haushalt wohnt oder in direkter Linie verwandt seid“, heißt es. „Die Polizei muss zusammenstehende Personen kontrollieren, ob sie auch zusammenstehen dürfen.“

„Nichts einzuwenden, wenn Polizei strenger kontrolliert“

Die Kritik im Nachgang der teilweisen Missachtung bei der Überlinger Veranstaltung akzeptiert Mitinitiator Gregor Baiker. „Ich hätte nichts einzuwenden, wenn die Polizei etwas strenger kontrolliert und gegebenenfalls auch Bußgelder verhängt hätte“, erklärte Baiker anschließend. Kontrollierter soll die heutige Demo auch in inhaltlicher Hinsicht verlaufen. „Manches hat nicht gepasst und war auch mir zuviel“, sagt Sänger Konstantin Wolff, bei dem die Beiträge gestern eintrudelten. Eventuell könne man mit einem prominenten Redner aus der Region rechnen, der am Nachmittag allerdings noch nicht definitiv zugesagt hatte. Erst am Abend stimmte das Organisationsteam den Ablauf endgültig ab. Versammlungsleiter wird wieder Udo Daecke sein, der von Gregor Baiker und Marita Lauser unterstützt wird.