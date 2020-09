Kandidatenvorstellung der Gemeinde

Die offizielle Kandidatenvorstellung der Gemeinde findet am Mittwoch, 16. September, 19 Uhr, in der Sporthalle am Bildungszentrum statt. Da die Corona-Abstandsregeln einzuhalten sind, gibt es nur eine begrenzte Zahl von Sitzplätzen. Wie die Verwaltung mitteilt, können diese reserviert werden: per E-Mail an gemeinde@salem-baden.de oder telefonisch unter der Nummer 0 75 53/8 23-12, -90 oder -91. Reservierungen sind jeweils nur für maximal zwei Plätze möglich. Vorgesehen ist, die Kandidatenvorstellung auch live zu übertragen: ins Internet und in den Prinz-Max-Saal.