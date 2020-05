von Peter Schober

Nach der Gemeindeordnung muss die Wahl bei Ablauf einer Amtszeit frühestens drei Monate und spätestens einen Monat vor Freiwerden der Stelle stattfinden. Dies bedeutet, dass der Wahltermin im Zeitraum vom 31. Juli bis 30. September festgelegt werden muss.

Bewerberfrist endet im August

Wegen der Ferienzeit bestimmte der Gemeinderat bei einer Gegenstimme als Wahltag den Sonntag, 27. September. Ein eventuell notwendiger zweiter Wahltag findet dann am Sonntag, 11. Oktober, statt. Die Ausschreibung der Stelle erfolgt am Freitag, 17. Juli. Die Bewerbungsfrist endet am 31. August. Im Fall, dass mehr als eine Bewerbung eingeht, findet am 16. September eine öffentliche Bewerbervorstellung statt.