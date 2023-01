von Miriam Altmann

Die letzten Takte von „Easy“ waren gerade verklungen, als Bürgermeister Manfred Härle beim Neujahrsempfang seinen Blick auf die schwierige weltpolitische Lage richtete. Im gut, aber nicht voll besetzten Prinz-Max-Saal sprach er von Tod und Zerstörung in der Ukraine, Solidarität mit Kriegsflüchtlingen, hoher Inflation und steigenden Energiekosten.

Bild: Altmann, Miriam (Extern)

Härle prangerte die mangelnde Krisenfestigkeit sowie die Doppelmoral Deutschlands an, in anderen Ländern für Profite Menschenrechtsverletzungen in Kauf zu nehmen. „Der Glaube an einen ewigen Frieden, zumindest in unseren Breitengraden, war ebenso ein Trugbild wie das Vertrauen darauf, dass es mit unserem Wohlstand immer weiter aufwärtsgeht“, leitete Härle auf die Situation der Kommunen über.

Blick auf beachtliche Entwicklung

Die beachtliche, prosperierende Entwicklung seit dem Gemeindezusammenschluss habe ganz neue Chancen eröffnet, was in der Realisierung des Ortszentrums am Schlosssee gegipfelt habe. Auch sei seit seinem letzten „Rechenschaftsbericht“ vor Beginn der Pandemie viel erreicht worden, so Härle. In Wort und Bild sowie musikalisch umrahmt durch das Lehrerkollegium der Musikschule Salem würdigte er etwa die neue Skateanlage, die Ertüchtigung der Hermann-Auer-Grundschule für den Ganztagesbetrieb, das flexible Mobilitätsangebot mit dem Linzgau-Shuttle und dem Rufbus „emma“ sowie das stetig erweiterte Radwegenetz.

Uta Nietzschmann, die Leiterin des Stefansfelder Kindergartens, präsentiert in der Küche den Nachschub an Neujahrszopf. | Bild: Altmann, Miriam (Extern)

Angesichts der vielen Aufgaben und Erwartungshaltungen sei man im Rathaus an der Belastungsgrenze angekommen: „Wir sollen vor Ort die Energie- und die Mobilitätswende bewältigen, die Wohnungsnot bekämpfen, die Digitalisierung beschleunigen, das Klima und nebenbei auch noch die Demokratie retten“, zeichnete Härle ein drastisches Bild. Im Alltag lasse sich erkennen, dass vieles im Staat nicht mehr problemlos funktioniere, verwies er auf das Gesundheitswesen, Post und auf Übergriffe auf Rettungs- und Sicherheitskräfte. Es brauche eine Rückbesinnung auf die Kernaufgaben der Kommunen, das Allgemein- müsse wieder vor das Einzelwohl gestellt werden.

Trotz Fachkräftemangels auf Kurs

2022 habe man trotz Fachkräftemangels den Kurs noch halten können, so Härle. Allerdings sehe er durch steigende Personalkosten und einen Drang zur Überregulierung kaum Gestaltungsspielraum. Dass der Gemeinderat den bisherigen Kurs der sukzessiven Erweiterung des Gewerbegebiets infrage stelle, mindere die Möglichkeit, in Klimaschutz, in Bildung und Betreuung und in die Infrastruktur zu investieren. Zwar sei man noch schuldenfrei, doch müsse man Ausgaben kritisch prüfen und auf der Einnahmenseite deutlich zulegen: „Dazu zähle ich unter anderem auch die Anhebung der unterdurchschnittlichen Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer“, so Härle. Anbetrachts der Belastungen für die Bürger habe man für 2023 noch davon abgesehen.

Auf Härles Agenda fanden sich dennoch viele Vorhaben: etwa Ausbau der Breitbandinfrastruktur und des Mobilfunknetzes; der Unterhalt der Straßen sei eine Daueraufgabe. Das Investitionsvolumen für die Sanierung der Schlossseeallee liege bei drei Millionen Euro. Auch bei der Sporthalle beim Bildungszentrum gebe es Handlungsbedarf. Beim Dorfgemeinschaftshaus in Stefansfeld, dessen Kosten auf 2,6 Millionen Euro geschätzt werden, hoffe er auf einen Baustart in diesem Jahr. Der neue Kindergarten in Stefansfeld soll im Mai fertig sein und koste etwa eine Million Euro mehr als ursprünglich geplant. „Nach wie vor gilt es, zuversichtlich und optimistisch die an uns gestellten Anforderungen anzupacken und umzusetzen“, sagte Härle.