von Miriam Altmann

Der Ausbau der Breitbandversorgung ist ein Vorsatz, über den in Salem Konsens herrscht. Wie dieses Ziel möglichst schnell, günstig und für die Verbraucher nutzbringend umgesetzt werden kann, war Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Andre von Holten von der Bauverwaltung berichtete von einem Förderprogramm der Bundesregierung, das seit 2021 den Ausbau der „grauen Flecken“ unterstütze. Damit werden Gebiete bezeichnet, die eine Internetversorgung von weniger als 100 Megabit pro Sekunde aufweisen. Zuvor waren nur Gebiete mit einer Versorgung von unter 30 Megabit pro Sekunde förderfähig – „weiße Flecken“ genannt.

In dem Zuge habe die Verwaltung die Firma BK Teleconsult aus Backnang mit einem Markterkundungsverfahren beauftragt. Firmenvertreter Harald Heinze gab einen Überblick über die Versorgungslage in Salem: In 96 Prozent der Haushalte seien mindestens 30 Megabit pro Sekunde verfügbar, in 59 Prozent der Haushalte mindestens 100 Megabit pro Sekunde. „Die Eingriffsschwelle liegt bei 100 Megabit: 41 Prozent der Haushalte fallen darunter und auch die vier Prozent weiße Flecken sind in den förderfähigen Anschlüssen enthalten.“ 1460 Adressen seien somit betroffen, allein 39 Prozent in Neufrach.

Förderfähige Adressen in den Ortsteilen Neufrach: 569

Mittelstenweiler: 157

Grasbeuren: 119

Oberstenweiler: 113

Buggensegel: 109

Beuren: 103

Tüfingen: 85

Mimmenhausen: 78

Rickenbach: 71

Weildorf: 30

Stefansfeld: 26

Kein Betreiber plant flächendeckenden Ausbau

Ein Ausbau durch die Gemeinde könne nur in den Bereichen erfolgen, in denen kein anderer Versorger einen Ausbau in den nächsten drei Jahren angekündigt habe, betonte von Holten. Abgesehen von einem nicht flächendeckenden Eigenausbau der NetCom BW in Mittelstenweiler werde jedoch kein nennenswerter Glasfaser-Ausbau stattfinden. Um das weitere Vorgehen festzulegen, müsse die Gemeinde jetzt entscheiden, nach welchem Modell sie den Ausbau vorantreiben wolle. „Es sind mit Förderungen durch den Bund in Höhe von 50 Prozent und in Höhe von 40 Prozent durch das Land zu rechnen, wodurch bei der Gemeinde ein Kostenanteil von 10 Prozent verbleiben werden“, erläuterte von Holten. Harald Heinze ergänzte: „Ob das so bleiben wird, weiß man nicht, daher haben wir mit der Gemeindeverwaltung beschlossen, das jetzt anzugehen.“

Zwei Ausbaumodelle zur Auswahl

Zur Wahl stehen laut Berater das Wirtschaftlichkeitslücken- und das Betreibermodell: Bei ersterem werde ein Betreiber per Ausschreibung ermittelt, der das Glasfasernetz ausbaue und dafür die Verantwortung trage. Die Wirtschaftlichkeitslücke sei die Summe, die aus Fördermitteln zugeschossen werden müsse, damit das Netz wirtschaftlich betrieben werden könne. Beim Betreibermodell sei die Gemeinde der Investor, der Bauplanung, Ausbau und Netzbetrieb selbst ausschreibe. Eine weitere Möglichkeit sei der Beitritt zum Zweckverband Breitband Bodenseekreis, der auf das Betreibermodell setze. Da die Verfügungsgewalt beim Verband liege und durch viele Stimmberechtigte ein hoher Abstimmungsaufwand herrsche, seien die Eingriffsmöglichkeiten für einzelne Kommunen beschränkt, sagte Heinze.

Salem Gemeinde Salem will beim Breitbandausbau eigene Wege gehen – und Gerhard Wachter versteht die Welt nicht mehr Das könnte Sie auch interessieren

Verwaltung favorisiert Wirtschaftlichkeitslückenmodell

Die Gemeindeverwaltung benannte ihren Favoriten: „Die Vorteile liegen beim Wirtschaftlichkeitslückenmodell, weil das Betreibermodell personalintensiv ist, die Gemeinde den Gesamtausbau vorfinanzieren muss und das Verfahren durch die Trennung von Ausbau und Betrieb sehr lange dauert“, fasste von Holten zusammen. Bürgermeister Manfred Härle fügte hinzu: „Wir als Verwaltung würden uns für das Wirtschaftlichkeitslückenmodell aussprechen, denn da sehen wir die Chance, den Ausbau in der gewünschten Schnelligkeit in die Realität umzusetzen.“

Offener Zugang für alle Netzbetreiber ist Voraussetzung

Henriette Fiedler (FWV) wollte wissen: „Wie muss ausgebaut werden, damit der Kunde den Betreiber selbst wählen kann?“ Petra Herter (CDU) merkte an, dass aktuell manche Teilorte verpflichtet seien, einen Anschluss über NetCom BW zu nehmen. Heinze versicherte, der Betreiber müsse das Netz für alle Anbieter öffnen. Es könne aber keiner gezwungen werden, etwas anzubieten, das werde der Markt regeln. Härle prognostizierte: „In unserer Flächengemeinde werden wir vermutlich nicht so die Auswahl haben.“ Heinze stellte jedoch in Aussicht, dass die Zeit kommen werde, in der Netze gemeinsam genutzt würden. „Wie frei ist der, der dann das Netz betreibt, bei der Preisgestaltung?“, wollte Arnim Eglauer (SPD) wissen. Heinze erklärte, dass alle Anbieter vom Markt getrieben würden: „Als Betreiber machen Sie nicht in jedem Ort einen anderen Preis.“ Auch das spätere Anbieten zu einem marktüblichen Preis sei gewährleistet, da der Betreiber sein Minus über die Förderung gezahlt bekomme.

Grüne hinterfragen die Absage an den Zweckverband

Klaus Bäuerle (GoL) äußerte Bedenken, ob die Betreiber Interesse an einer einzelnen Gemeinde haben werden. Sein Fraktionskollege Ralf Gagliardi schloss sich an: „Zehn Kommunen, die sich für den Zweckverband Breitband Bodenseekreis entschieden haben, sind ja nicht doof.“ Heinze sah jedoch eine sehr gute Ausgangsposition gegeben: „Diese Versorgungslage hier wird auf jeden Fall dazu führen, dass Interesse da ist.“ Dass sich andere Kommunen im Landkreis für den Verband entschieden hätten, liege laut Härle zum Teil am fehlenden Know-how und an der Fokussierung auf das Kerngeschäft der Verwaltungen. „Wir können das selber billiger und effizienter.“ Das Tiefbauamt kenne sich aus und mit der Beraterfirma an der Seite sei keine Überlastung zu erwarten.

Ulrike Lenski (GoL) bezweifelte, dass das Ausbau-Tempo im Zweckverband langsamer sei. Sie sehe eine bessere Position gegeben, wenn man im Verband gemeinsam auftrete und ausschreibe. Härle wies im Gegenzug auf die konkrete Abwicklung in der Praxis und die Kosten hin. Lenski blieb hartnäckig: „Sehen Sie keine Vorteile darin, Eigentümer der Infrastruktur zu bleiben“, fragte sie bezüglich der Preisbildung und der Abhängigkeiten. Heinze antwortete, dass man auch als Mitglied eines Zweckverbands abhängig sei: „Sie haben ein Eigentum, aber keinen Zugriff, weil Sie die Verfügungsgewalt abgegeben haben.“

Der Bürgermeister erklärte: „Wir machen das lieber mit einem Planungsbüro, wir spielen ungern über Bande.“ Auch dem Zweckverband müsse man zuarbeiten. Fiedler merkte an: „Das Argument gegen den Zweckverband war, dass wir selbst agieren wollten. Jetzt sollen wir das Wirtschaftlichkeitslückenmodell nehmen, weil wir es nicht selbst können“, beschrieb sie die wahrgenommene Diskrepanz. Sie sei nicht sicher, ob das Gremium schon entscheidungsreif sei. Petra Karg (GoL) beantragte eine Vertagung der Entscheidung.

Härle fordert Räte zur Entscheidung auf

Härle hielt jedoch an seinem Antrag fest: „Ich würde ungern Zeit verlieren.“ Es sei der allgemeine Wunsch gewesen, mit dem Ausbau durchzustarten, um Glasfaser in jedes Haus zu legen. „Wir in der Verwaltung sollten auch dahinterstehen“, mahnte er in Hinblick auf die zu treffende Entscheidung. Der Antrag auf Vertagung wurde knapp abgelehnt. Eine Mehrheit gab es dann für den Antrag der Verwaltung, das Wirtschaftlichkeitslückenverfahren durchzuführen, Förderungen zu beantragen und die BK Teleconsult mit der Ausschreibung des Netzbetreibers zu beauftragen. „Ich denke, Sie werden es nicht bereuen“, gab Heinze den Räten mit auf den Weg.