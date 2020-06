Die Feuerwehr rückte am Samstag gegen 1.45 Uhr in ein Asylbewerberheim in Mimmenhausen aus. Eine Brandmeldeanlage hatte Alarm geschlagen. Weil Feuerschein hinterm Fenster gemeldet wurde, rückten auch die Wehren aus Markdorf und die Wehr aus Uhldingen-Mühlhofen mit ihrer Drehleiter aus.

Vor Ort zeigte sich, dass ein Karton Feuer gefangen hatte, von den Bewohnern rasch gelöscht. Der Einsatz konnte abgebrochen werden, teilte die Feuerwehr mit.