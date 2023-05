Salem vor 2 Stunden

Bodenseekreis plant in Mimmenhausen weitere Notunterkunft für Geflüchtete

Der Landkreis baut einen früheren Lebensmittelmarkt in Mimmenhausen zur Gemeinschaftsunterkunft für 90 Geflüchtete um. Das gab Bürgermeister Manfred Härle in der Bürgerversammlung in Stefansfeld bekannt.