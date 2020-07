Es gibt einen zweiten Namen im Salemer Bürgermeisterwahlkampf. Birgit Baur (57), Diplom-Betriebswirtin (FH) in Gesundheits- und Sozialwirtschaft, gab ihre Bewerbungsunterlagen bereits ab, wie sie am heutigen Donnerstag, 23. Juli, gegenüber dem SÜDKURIER erklärte. Die Salemerin, die Vollzeit in der Altenpflege arbeitet, wird damit als zweite auf dem Wahlzettel stehen, wenn der amtierende Salemer Bürgermeister Manferd Härle am 27. September in eine dritte Amtszeit gewählt werden möchte.

Birgit Baur sieht insbesondere die Entstehung urbaner Strukturen kritisch, wie sie im Telefonat erläutert. „Die Bewerbung ist mir eine Herzensangelegenheit“, sagt sie, „ich habe über die Jahre die städtebauliche Entwickung beobachtet, Salem hat ja 2006 das Prädikat eines staatlich anerkannten Erholungsortes bekommen und dahingehend sehe ich unsere Entwicklung – ich habe eine andere Vision für Salem.“ Sie könne sich einfach eine „andere Gestaltung vorstellen für unser liebens- und lebenswertes Salem„, als sie in den letzten Jahren auf den Weg gebracht worden sei. Die Bewerbungsfrist hatte am vergangenen Samstag begonnen und läuft bis 31. August. Manfred Härle ist in der 48-jährigen Geschichte der Gesamtgemeinde Salem der erste Bürgermeister, der sich für eine dritte Amtsperiode bewirbt. Vor acht Jahren war Härle der einzige Kandidat. Neben Birgit Baur steht mindestens ein weiterer Kandidatin den Startlöchern, ist zu hören. Birgit Baur wäre die erste Bürgermeisterin der Flächengemeinde mit gut 11 500 Einwohnern in elf Teilorten.