Eigentlich sollte die ehemalige Aushub-Lagerfläche für die Bauarbeiten in der Neuen Mitte wieder zur Ackerfläche werden. Doch das Areal an der Stefansfelder Straße Richtung Mimmenhausen habe sich ökologisch entwickelt, wie Bauamtsleiter Marc Dürrhammer im Gemeinderat berichtete. Dort seien Schwarzkehlchen und Laubfrösche entdeckt worden, ferner seien weitere bedrohte Tierarten zu erwarten: „Das Landratsamt hat die Gemeinde um Prüfung gebeten, ob man sich vorstellen könne, die Fläche nicht zu rekultivieren, sondern als Brachfläche für die geschützten Tiere und gegebenenfalls Pflanzen zu erhalten.“

Aufgabe des Ackers bringt Ökopunkte

Um das Gebiet weiter aufzuwerten, sollten die bestehenden Tümpel vertieft, die Rohbodenstandorte gepflegt und invasive Pflanzenarten bekämpft werden. Dies koste maximal 10.000 Euro – für die bereits beauftragte Rekultivierung sei das Zehnfache zu bezahlen. Der Bauamtsleiter führte aus, dass man diese Naturschutzmaßnahme in die im nächsten Jahr anstehende Biotopverbundplanung integrieren und damit bis zu 150.000 Ökopunkte generieren könnte. Einziger Nachteil sei, dass ein Hektar landwirtschaftliche Fläche verloren gehe.

Biotope und Ökopunkte Biotope sind laut der Landesanstalt für Umwelt Lebensräume, die die heimischen Tier- und Pflanzenarten zur Nahrungssuche, als Fortpflanzungsstätten oder auch als Rückzugsgebiete benötigen. Ein Biotopverbund, in dem sich die Arten genetisch austauschen können, ist überlebenswichtig für die biologische Vielfalt und eine intakte Natur.

Wird in die Natur eingegriffen, muss das durch Ersatzmaßnahmen kompensiert werden. Diese können auch zeitlich vorgezogen und sozusagen als Vorrat auf einem Ökokonto angespart werden. Die Rücklage an Ökopunkten kann zu einem späteren Zeitpunkt zum Ausgleich eines Eingriffs in die Natur verwendet werden.

Kritik an „Ablasshandel“

Ulrike Lenski (GoL) kritisierte den „Ablasshandel“ mit Ökopunkten und sprach im Zuge von Bau- und Gewerbegebieten von einer Milchmädchenrechnung. „Nun hat sich leider ein Biotop entwickelt“, schilderte sie ihre Bedenken, sich an landwirtschaftlichen Flächen zu bedienen. Petra Herter (CDU) bezweifelte ebenfalls die geschilderten Vorteile: „Sollte das alles so stimmen, wäre es ein biologisches Kleinod, aber für mich am falschen Platz.“ Sie glaube nicht, dass es bei den geschätzten Kosten bleibe, und erkundigte sich nach der bereits beauftragten Rekultivierung. Bürgermeister Manfred Härle entgegnete: „Wir sind optimistisch, dass wir eine Lösung mit der Firma Zwisler finden.“

Biotop findet Fürsprecher

Arnim Eglauer (SPD) sprach sich für das Biotop aus: „Bei ökologischen Ausgleichsmaßnahmen tun wir uns oft schwer und ich habe manchmal Zweifel an deren Wirksamkeit.“ Dass sich hier etwas von selbst entwickelt habe, sei daher erfreulich. Die Vermüllung, wie sie Wolfgang Bauer (CDU) beschrieben hatte, müsse man natürlich unterbinden. Ralf Gagliardi (GoL) erklärte, auch ihm falle es schwer, auf die Landwirtschaftsfläche zu verzichten. Doch mit einem Vergleich trat er für die Umwidmung ein: „Das ist, als hätte man eine neue Waschmaschine vor der Tür stehen und bekommt sie sogar reingetragen. Man muss sie nur noch auspacken und anschließen – und das sollten wir tun.“

Zweifel an geringen Kosten

Ulrich König (FDP) deutete das etwas anders: „Man könnte auch sagen: ‚s isch so worre.“ Er plädierte dafür, die Fläche wieder zum Acker zu machen und anderswo ein Biotop auszuweisen, wo es nicht so isoliert sei. Leopold Prinz von Baden (FWV) stimmte zu: „Der Schaden, der im Biotop entsteht, um das Biotop zu erstellen, ist zu groß.“ Er vermutete ein Vlies im Untergrund, welches entfernt werden müsse. „Ich kann die 10.000 Euro nicht nachvollziehen“, meinte er, „es sind eher 100.000, bis es fertig ist, mit Zaun und allem.“ Stephanie Straßer (FWV) regte an, das Material an eine Stelle zu verfrachten, wo ein größerer Biotopverbund entstehen könnte.

Härle weist auf Gesetzgebung hin

Härle wies darauf hin, dass die Kommunen gesetzlich verpflichtet seien, bis 2030 15 Prozent ihrer Freiflächen für einen Biotopverbund zur Verfügung zu stellen. Die Planung laufe im Gemeindeverwaltungsverband – und dabei könne man nur über Grundstücke in Gemeindebesitz diskutieren. Zwar habe man vorgehabt, den Aushub wieder zu entfernen, doch nun habe sich die Ausgangssituation geändert. „Es gibt ein Biotop und wir machen das kaputt, obwohl wir etwas Neues schaffen wollen“, kritisierte er und sprach sich für die Erhaltung des Biotops aus. Bei sechs Gegenstimmen und einer Enthaltung befürwortete der Gemeinderat das Vorhaben.