Es klingt ein bisschen wie in einem Action-Streifen: Ein 42-Jähriger hat sich alkoholisiert hinters Steuer seines Autos gesetzt und am frühen Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall verursacht. Der 42-jährige Mann war nach Polizeiangaben um kurz nach 1 Uhr auf der Dorfstraße im Ortsteil Grasbeuren in Richtung Baitenhausen unterwegs und kam an der Einmündung zur Meersburger Straße von der Fahrbahn ab.

30 Meter durch einen fremden Garten

Sein Land Rover durchbrach einen Gartenzaun, fuhr etwa 30 Meter durch den Garten und kam anschließend an einer Hauswand zum Stehen. Weil sich bei der Unfallaufnahme schnell der Verdacht ergab, dass der augenscheinlich unverletzte 42-jährige Unfallverursacher alkoholisiert war und eine Atemalkoholmessung rund 1,7 Promille anzeigte, musste der Mann in einer Klinik eine Blutprobe abgeben.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung, so die Polizei weiter. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Der Wagen, an dem etwa 10.000 Euro Schaden entstand, war nicht mehr fahrbereit. er musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Wie hoch der Schaden am Grundstück und am Haus ausfällt, ist nach Angaben der Polizei derzeit nicht bekannt.