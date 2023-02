Ein betrunkener Mann hat eine Gruppe von Menschen mit einem Messer bedroht, die ihn davon abhalten wollten, auf der Straße zu laufen. Wie die Polizei berichtet, war der 26-Jährige am Freitag kurz nach Mitternacht in der Bahnhofstraße in Mimmenhausen unterwegs und lief hier auf die Straße.

Mehrere Menschen sprachen ihn an und wollten ihn dazu bewegen, auf den Gehweg zu kommen. Daraufhin zog der 26-Jährige ein Messer und bedrohte die Gruppe sowohl durch Gesten als auch mit Worten. Außerdem stieß er einen Mülleimer um, dessen Inhalt sich auf der Straße verteilte.

2,5 Promille Alkohol im Blut

Als der 26-Jährige die herannahende Polizei bemerkte, die verständigt worden war, versuchte er zunächst zu flüchten. Die Beamten konnten ihn jedoch einholen und vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten ein aufgeklapptes Messer, das griffbereit in der Hosentasche steckte. Ein Alkoholvortest zeigte, dass der Mann 2,5 Promille Blutalkoholkonzentration hatte. Die Beamten stellten das Messer sicher, der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.