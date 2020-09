Salem vor 3 Stunden

Betrunkene Störer kommen in die Ausnüchterungszelle

Für zwei 20 und 23 Jahre alte Männer endete eine Meinungsverschiedenheit in der Asylbewerberunterkunft in Salem-Mimmenhausen am Donnerstag, 17. September 2020, in der Ausnüchterungszelle, berichtet die Polizei. Die beiden, die dort nicht wohnen, wollten das Gebäude nicht verlassen.