Viel Glück und etwas Hilfe waren nötig, um eine Wohnung in Salems neuer Gemeindemitte zu erlangen. Von Stuttgart aus hätten sie gesucht, berichtet Keerthi Vanjari, die 2019 mit ihrer Familie von Indien nach Deutschland kam. Eine Kollegin ihres Mannes hatte einen Kontakt vermittelt, als der Ingenieur eine Arbeitsstelle in Markdorf fand. Im April 2020 war es so weit: Als manche Teile der Neuen Mitte noch im Bau waren, bezog die Familie eine Mietwohnung im zweiten Stock. „Zum Glück konnten wir noch von drei auf vier Zimmer tauschen“, erinnert sich die zweifache Mutter, die als Software-Architektin in Immenstaad arbeitet.

Eingelebt hat sich die Familie schnell: „Es gefällt uns sehr gut hier“, sagt Keerthi Vanjari. Durch die vielen Kinder im Viertel sei es leicht gewesen, Freundschaften zu schließen. Die siebenjährige Bhuanya besucht die erste Klasse der Fritz-Baur-Grundschule, ihr großer Bruder Jaswin das Überlinger Gymnasium. „Mir gefällt es am besten, mit meinen Freunden zu spielen“, meint der Elfjährige, der auch zum ansässigen Jungentreff geht. Während sich seine Eltern noch viel mit Englisch behelfen, beherrschen die Kinder die deutsche Sprache bereits perfekt. „Der Kindergarten hat sehr geholfen“, bemerkt Vater Jegan Balaji Thenmalaiyandi. Seine Frau fasst zusammen: „Es ist sehr schön, mit der Familie hier zu leben.“

Auch ältere Menschen fühlen sich im neuen Wohngebiet wohl. Anderthalb Jahre ist es her, dass Monika Petermann nach Salem zog. „Das war ganz kurios“, erzählt sie. Erst sei die Gründung einer Alters-WG bloß eine Spinnerei mit einer Freundin gewesen, dann habe diese unter 120 Mitbewerbern den Zuschlag erhalten. „Innerhalb von zehn Tagen musste ich mich entscheiden“, erzählt die 62-Jährige. Ihre Freunde in Görlitz seien skeptisch gewesen, doch schon als ihre Tochter samt Familie ins Allgäu zog, sei in ihr der Gedanke gereift, den Lebensabend woanders zu verbringen. Ihre Stelle als Leiterin der Abteilung Einkauf in einer Seilerei hat Petermann aufgegeben, um ihre Mutter zu pflegen. Diese hat sie dann nachgeholt in eine betreute Wohneinrichtung in Überlingen. „Zeit ist das, was ich am wenigsten habe“, sagt die 62-Jährige schmunzelnd. Zwischen Pflege und Enkelbesuchen treibt sie auch Sport und hat neue Kontakte geknüpft. „Die Menschen sind ausgeglichen und freundlich, es ist eine gute Mischung zwischen Jung und Alt“, sagt Petermann und schaut sich zufrieden um. „Wo andere Urlaub machen, wohnt man jetzt.“

Die Neue Mitte ist nicht nur Wohn-, sondern auch Arbeitsort. Vor drei Jahren eröffnete Frank Brauchle ein Büro des Softwareunternehmens d.velop, das die Digitalisierung von Fachprozessen in Unternehmen und Behörden vorantreibt. „Eigentlich hatte ich mich von der Branche verabschiedet“, offenbart er, doch ein Teil seines alten Teams wollte mit ihm neu durchstarten. Der gebürtige Mimmenhausener habe dem Gründer des Familienunternehmens vorgeschlagen, eine Filiale in der Salemer Gegend zu eröffnen. „Die Auswahl fiel auf die Neue Mitte, weil sie von der Infrastruktur her alles bietet – bis hin zur Pausengestaltung“, sagt Brauchle augenzwinkernd.

In den drei zusammengefassten Gewerbeeinheiten findet sich außer Haftnotizen und Bäckertüten kein Papier: „Das ist unser Ziel und das leben wir natürlich“, erklärt der Standortleiter. Daher könnten die 16 Teammitglieder jederzeit mobil arbeiten, kämen jedoch wegen des sozialen Miteinanders regelmäßig ins Büro. „Es geht nichts über den persönlichen Austausch“, sagt der Chef und hebt das passende Ambiente hervor. Auch in der Zentrale habe man von der besonderen Arbeitsumgebung Wind bekommen: „Wir kriegen regen Besuch aus dem Münsterland“, berichtet Brauchle. Manche bleiben sogar ganz: Softwareentwickler Andreas Weber brach seine Zelte in Osnabrück ab und arbeitet nun in Salem.