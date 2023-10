Samia ist die Erste, die einen Zettel voller Stempel gegen eine Stofftasche eintauscht. Die Stempel bekommen die jungen Besucher der Berufsmesse von den Unternehmen, wenn sie deren Stand besuchen. Die meisten Firmen haben ihre Azubis mitgebracht. Sie führen Gespräche auf Augenhöhe mit den jugendlichen Besuchern, die ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) in der Region besuchen. Um dem Mangel an Fachkräften zu begegnen, bilden viele Betriebe selbst aus und beim Werben um Azubis nehmen sie vermehrt auch SBBZ-Absolventen in den Blick. Das kann man diesmal sogar riechen – erstmals haben zwei Aussteller neben Kugelschreibern, Blöcken und Süßigkeiten Popcorn-Maschinen mitgebracht. „Sie reden viel und verschenken viel“, fasst Samia das Engagement der Aussteller nach ihrem Rundgang zusammen.

Die zweitägige Berufsmesse findet zum 11. Mal statt, zum zweiten Mal auf dem Außengelände der Janusz-Korczak-Schule in Salem. Organisatorin ist Christine Detmer vom Fachdienst für Berufsintegrationshilfe der Linzgau Kinder- und Jugendhilfe. Sie freut sich über das große Interesse sowohl seitens der Betriebe als auch seitens der Jugendlichen beziehungsweise Schulen. Die meisten der SBBZ führen die Mädchen und Jungen zum Hauptschulabschluss. Aber nicht alle schaffen das, weil sie eine Lernbehinderung oder Sprachprobleme haben. Auf Nachfrage bei den Ausstellern geben alle den Hauptschulabschluss als niedrigste Qualifikation für einen Ausbildungsplatz an. Das gilt für Bio-Fritz aus Überlingen, die Verkäufer- oder Einzelhandelskaufleute ausbilden, ebenso wie für die Möbelspedition Maier, wo Naser Tashkeh, der im Unternehmen die Ausbildung und den Lkw-Führerschein gemacht hat, für den Beruf der Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice wirbt. Thomas Padur hat mit einem Rettungswagen das augenfälligste Ausstellungsstück dabei. Der Leiter der Rettungswache des DRK in Überlingen zeigt Jugendlichen die Ausrüstung, vom Kühlpäckchen bis zum Defibrillator, und wirbt für den Beruf des Rettungsassistenten oder auch ein Freiwilliges Soziales Jahr. Das wäre auch ohne Schulabschluss machbar.

Der Stand des Maschinenbauers HSM aus Salem ist gut besucht. Zwei Mitarbeiterinnen der Personalabteilung und ein Azubi stellen kaufmännische und gewerbliche Berufe vor. Vor allem für letztere werden Azubis gesucht, die dann, wie Lars Schmid, das erste Jahr in der betriebseigenen Lehrwerkstatt verbringen. „Danach lernt man im Betrieb die Bereiche kennen und kann sich spezialisieren“, beschreibt er. Auch hier sind ein Hauptschulabschluss oder die Mittlere Reife Voraussetzung. Aber es gibt Ausnahmen, zum Beispiel, wenn jemand erfolgreich ein Praktikum absolviert hat. „Wir gucken dann“, erklärt Personalmanagerin Sabrina Gaugel.

Thomas Widinger ist Ausbilder bei Rafi Eltec, Hersteller elektronischer Geräte in Überlingen. Er berichtet, dass auch bei ihnen die Einsteiger das erste Jahr in der Lehrwerkstatt verbringen. Dort lernen die Jugendlichen voneinander, also der erste Jahrgang vom zweiten und so weiter. Auch die von ihm und seinem Azubiteam vorgestellten Berufe erfordern mindestens einen Hauptschulabschluss. Aber auch Widinger lässt mit sich reden. „Wer Lust hat und es wirklich will, kann alles lernen“, öffnet er ein Türchen für eine Ausbildung ohne regulären Schulabschluss. „Wir haben Fachkräftemangel und sind bemüht, die Ausbildung zu fördern.“

Daniela Schwarz von der Agentur für Arbeit in Überlingen erklärt, dass die meisten Unternehmen zwar einen Schulabschluss von künftigen Azubis fordern, dies aber nicht immer zwingend vorgeschrieben sei. Für Jugendliche mit einer diagnostizierten Behinderung gibt es beispielsweise die Möglichkeit, eine Fachpraktiker-Ausbildung zu absolvieren. Die Berufsschule besuchen sie dann im Rahmen einer Reha-Ausbildung in Ravensburg. Schon die Namensgebung verrät, dass dieser Weg mit einigem bürokratischen Aufwand verbunden ist. „Wir unterstützen die Betriebe dabei“, versichert Schwarz. Mittlerweile könne sie aufseiten der Arbeitgeber eine größere Bereitschaft erkennen, solche Wege zu gehen. „Die Betriebe sind offener für das Thema geworden“, sagt sie. „Ich begleite mehr Jugendliche in die betriebliche Ausbildung als früher.“ Dazu gebe es weitere Möglichkeiten für den Berufseinstieg wie etwa Langzeitpraktika, so Schwarz. Auch Christine Detmer setzt viel Energie daran, Jugendliche etwa bei der Diagnose zu unterstützen, Eltern zu beraten und Betriebe anzusprechen. Für einen engeren Kontakt und mehr Verbindlichkeit möchte sie nun Partnerschaften zwischen Unternehmen und der Linzgau Kinder- und Jugendhilfe vereinbaren.

Praktika nennen fast alle Aussteller als idealen Einstieg ins Berufsleben. Das unterstreicht Christine Rath, Lehrerin an der Franz-Sales-Wocheler-Schule in Überlingen. Sie besucht mit Schülern der 7./8. Klasse die Berufsmesse. Durch den Nachwuchsmangel seien viele Unternehmen offener geworden, Abgänger eines SBBZ einzustellen. „Vor allem Betriebe aus dem Metallbereich machen viel Werbung. Die suchen Azubis, die dauerhaft im Beruf bleiben und nicht doch zum Studium abwandern.“ Die Messe sei für ihre Schüler die ideale Plattform, um im kleinen Rahmen Berufe kennenzulernen und die Kontaktaufnahme zu üben. Ansonsten macht sie den Schülern Mut, sich Zeit zur Orientierung zu nehmen. „Es gibt viele Möglichkeiten, nicht nur direkt aus der Schule in die Ausbildung.“