von Miriam Altmann

Mit 87 gemeindeeigenen Dächern kann Salem aufwarten, doch wie viele davon eignen sich als Standorte für Photovoltaikanlagen? Das Hochbauamt konzentrierte sich in einer Untersuchung zunächst auf die 36 Ziegeldächer. Diese seien bei der Montage von Photovoltaikanlagen in der Regel unproblematischer, erläuterte Wolfgang Koch, Leiter des Hochbauamts. „Die restlichen Dächer benötigen aufgrund ihrer Eindeckung einer weitergehenden Untersuchung hinsichtlich ihrer Verwendbarkeit.“

Doch nicht jedes Ziegeldach komme infrage: Mal spreche der Denkmalschutz dagegen, mal ein fehlender Stromanschluss oder eine bereits vorhandene PV-Anlage. Unter dem Schlagwort Priorität 1 präsentierte Koch zunächst die Dächer, die aus Sicht der Verwaltung ohne größere Hindernisse ausgestattet werden können.

Anlage auf dem Bildungszentrum in Planung

Dafür stünden in den nächsten Jahren jährlich 200 000 Euro zur Verfügung. „Dieser Zeitraum kann zusätzlich zur tiefergehenden Untersuchung und Priorisierung der restlichen Dächer genutzt werden“, kündigte Koch an. Bereits in Planung sei die Anlage auf dem Bildungszentrum, für die etwa 271 000 Euro veranschlagt werden. Prinz Leopold von Baden (FWV) erkundigte sich, was gegen PV-Anlagen auf begrünten Dächern spreche. „Prinzipiell nichts“, entgegnete der Amtsleiter, jedoch müssten die Anlagen auf Flachdächern aufgeständert und gegen Wind abgesichert werden. „Es stellt sich die Frage, ob die Dächer die zusätzliche Last aufnehmen können“, gab Koch zu bedenken. Stephanie Straßer (FWV) merkte an, dass Anlagen über begrünten Dächern um 13 Prozent effizienter seien.

Salem/Kalifornien Salemer Fahrrad-Abenteurer Darius Braun erreicht San Francisco Das könnte Sie auch interessieren

Peter Frick (CDU) stellte den Ablauf infrage: „Wir sollten die Gebäude als Erstes ausstatten, wo wir selbst einen hohen Stromverbrauch haben“, sagte er mit Blick auf die Aussegnungshallen in der Liste. Bürgermeister Manfred Härle hob hervor, dass man den Wunsch des Gemeinderats erfülle und es verschiedene Ansätze zur Priorisierung gebe: „Wir sind an unserer Leistungsgrenze angekommen und mit vielen Themen beschäftigt.“ Wichtig sei, einen klaren Fahrplan zu haben und die Aufgaben sauber abzuarbeiten. Martin Möller (GoL) wies jedoch auf die lange Vorlaufzeit hin: „Wenn wir schon 2023 Photovoltaik auf die Dächer bringen wollen, müssten wir die jetzt schon beauftragen.“ Härle erwiderte, dass er sich bereits um die Kapazitätssicherung kümmere und mit Handwerkern vor Ort im Gespräch sei.

Unklarheit herrschte jedoch bezüglich der Kläranlage, die laut Plan im kommenden Jahr eine Photovoltaikanlage erhalten soll. So fragte Martin Möller, ob man nicht zuvor deren Zukunft klären sollte. Ursula Hefler (CDU) hielt dagegen, dass die Kläranlage der größte Stromfresser sei: „Ich glaube, an dem Konzept sind wir noch einige Jahre dran – diese Zeit müssen wir nutzen.“ Auch Petra Karg (GoL) hatte keine Bedenken, Solarmodule gegebenenfalls wieder abzubauen und woanders einzusetzen. Der Bürgermeister sprach sich dagegen aus: „Die Entscheidung müssen wir abwarten“, meinte er, „das ist ein politischer Entscheidungsprozess, der im Frühjahr abgeschlossen wird.“ Die vorgestellte Liste sei lediglich ein erster Aufschlag – über einzelne Standorte werde dann Schritt für Schritt entschieden.