Die Lösung schien nahe, als im Gemeinderat alte Gräben aufzubrechen drohten: Aus einer konstruktiven Diskussion über die Erweiterung des Gewerbegebiets entwickelte sich ein Missverständnis, das in gegenseitigen Vorwürfen gipfelte. Bereits im November wollte die Verwaltung die Fortführung des Gewerbegebiets um 4,27 Hektar nach Süden vorbereiten. Eine fraktionsübergreifende Mehrheit lehnte die Aufstellung des Bebauungsplans Neufrach-Ost V jedoch ab. Im Mai wurde das Thema erneut aufgegriffen, weil man Interessenten keine Gewerbegrundstücke mehr anbieten konnte. „Wir haben konkrete Anfragen“, begründete Bürgermeister Manfred Härle die erneute Beratung. „Es wäre uns recht, wenn wir im Interesse unserer Gewerbetreibenden mit Antworten an den Start gehen könnten.“

Um die aktuell landwirtschaftlich genutzte Fläche entwickeln zu können, muss laut Bauamtsleiter Marc Dürrhammer ein Bebauungsplan aufgestellt werden, der weitere Fachplanungen nach sich ziehe. Auch der Flächennutzungsplan müsse in einem zweistufigen Verfahren punktuell geändert werden. Härle offenbarte: „Das ist eine Vakuumsituation, mit der ich mich schwertue, weil wir ja angrenzend die Flächen haben.“

Henriette Fiedler verlas eine Stellungnahme: „Die Fraktionen FWV und GoL haben mehrfach deutlich gemacht, dass sie der Erweiterung des Gewerbegebiets Neufrach-Ost V nicht prinzipiell ablehnend gegenüberstehen.“ Wie dies nachhaltig, flächensparend und unter Berücksichtigung des Klimaschutzes geschehen könne, wolle man aber ohne Verfahrensdruck diskutieren. Daher beantragte sie eine moderierte Veranstaltung, um die Spielräume für den Gemeinderat zu ermitteln. Dann stünden die Fraktionen einem Aufstellungsbeschluss offen gegenüber. Ulrich König (FDP) verwies auf die Dauer des Verfahrens, wollte sich einer Infoveranstaltung jedoch nicht verwehren. Auch Ursula Hefler (CDU) fand diese sinnvoll. Petra Herter (CDU) erkundigte sich nach dem Zeitplan der Gemeinde im Falle eines positiven Beschlusses. Härle peilte den Satzungsbeschluss für September an: „Es war kein No-Go, was Sie eingefordert haben“, richtete er sich an die Antragsteller, „nur würde ich das innerhalb des Verfahrens sehen.“

Auf Härles Vorschlag, nach einer Auftaktveranstaltung im September zügig einen Satzungsbeschluss auf den Weg zu bringen, lehnte Fiedler diese Auflage ab: „Es ist wichtig, dieses Ding ergebnisoffen zu machen.“ Der Bürgermeister zweifelte daraufhin die Bereitschaft der beiden Fraktionen an: „Wir reden vom Verschieben, vom Verteuern, von Verhinderungspolitik.“ Stephanie Straßer (FWV) entgegnete, dass die Zeiten der Politik der Brechstange vorbei seien, Petra Karg (GoL) wies Härles Vorwurf als unfair zurück. Mit Birgit Zauner (GoL) wiederholten sie ihr Anliegen, Härle bestand jedoch auf einer Zeitschiene: „Mit der Rückmeldung, dass wir dann einsteigen, wäre ich voll zufrieden gewesen, aber da haben Sie mich jetzt im Regen stehen lassen.“

Peter Frick (CDU) und Ursula Hefler griffen vermittelnd ein: „Ich dachte, wir sind auf einem guten Weg zueinander“, sagte Hefler, „lasst uns den gemeinsam gehen.“ Ulrike Lenski (GoL) sah die Notwendigkeit einer gemeinsamen Veranstaltung bestätigt, bekräftigte aber: „Wir werden in das Verfahren einsteigen und wir werden konstruktiv sein.“ Jedoch könne man nicht im Voraus zusagen, dass alle Ratsmitglieder letztendlich zustimmen. Eine Infoveranstaltung befürwortete das Gremium schließlich einstimmig. Weiterhin bekannten sich alle dazu, nach dem Austausch zeitnah in das Bebauungsplanverfahren einzutreten.