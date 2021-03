von Miriam Altmann

Licht aus, Heizung runterdrehen, Tür zu – so könnte man sich den Winteralltag einer Schlossverwalterin in Zeiten von Corona vorstellen. Birgit Rückert lacht herzlich angesichts dieser Vorstellung. „Wir sind gerade schon ein wenig im Dornröschenschlaf“, gibt sie zu, erklärt aber, dass sie sich keineswegs entspannt zurücklehnen kann.

Wartungsarbeiten und Vorbereitungen für die neue Saison

Neben den ganz normalen Wartungsarbeiten, die jeden Winter anstehen, nutzen die Angestellten die ruhigen Monate für die Vorbereitung der neuen Saison. So werden nicht nur wie sonst Reinigungsarbeiten und Reparaturen ausgeführt, sondern auch Teile der Ausstellung aktualisiert und neue Themenführungen geplant. Zudem werden nun auch größere Projekte wie die Inventarisierung der Bibliothek und die Digitalisierung vorangetrieben. „Gut, dass wir mal Luft dafür haben“, sagt die promovierte Archäologin.

Zur Person Birgit Rückert, Jahrgang 1961, stammt aus der Gegend um Regensburg. Sie studierte in Tübingen klassische Archäologie und Philologie, promovierte anschließend und arbeitete außerdem in einem Büro für Public Relations. 2003 kam sie als neue Chefin der Salemer Kultur und Freizeit GmbH an den Bodensee. Das Klosterensemble gehört seit 2009 zu den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg, für die Rückert seitdem Schloss Salem, das Neue Schloss und das Fürstenhäusle in Meersburg und die Festungsruine Hohentwiel verwaltet. Birgit Rückert hat bereits zwei historische Romane um den Salemer Mönch und späteren Abt Johannes Scharpfer veröffentlicht – der dritte Band ist in Arbeit.

Der Schreibtisch von Birgit Rückert ist voll: Auch im Winter gibt es viel zu tun für die Schlossverwalterin und ihre Mitarbeiter, Videokonferenzen sind ebenfalls an der Tagesordnung. | Bild: Miriam Altmann

Hoffnung auf einen Saisonstart am 27. März

Die Saison würde regulär am Wochenende vor Ostern starten, doch ob dies möglich sein wird, bleibt abzuwarten. „Wir stehen in den Startlöchern, aber wir planen von Woche zu Woche.“ Birgit Rückert blickt optimistisch auf den 27. März als Öffnungstermin, da das Schlossgelände die besten Voraussetzungen für einen sicheren Betrieb unter Pandemiebedingungen hat: viel Freiluft, große Räume und ein erprobtes Hygienekonzept aus dem vergangenen Sommer. Dies hat sich sogar angesichts der überdurchschnittlichen Gästezahl bewährt. Zwar blieben im vergangenen Jahr die Schulklassen und Busgruppen aus, dafür kamen umso mehr Menschen aus der Region und sehr viele Familien mit Kindern. „Ich hoffe, dass es denen im Gedächtnis bleibt, wie schön es hier ist“, wünscht sich die Schlossverwalterin.

Die Außenanlagen sind für alle Besucher geöffnet, Abstand zu wahren ist kein Problem. | Bild: Miriam Altmann

Doch nicht nur Schönheit war gefragt, auch der Wissensdurst der Besucher schien im Sommer enorm: Als noch keine Führungen, sondern nur freie Rundgänge möglich waren, wurden die Aufsichtspersonen mit Fragen geradezu gelöchert. Zwar gibt es Infomaterial und Online-Angebote wie Filme und virtuelle Rundgänge, doch dies scheint für viele Besucher nur ein magerer Ersatz zu sein. „Das Bedürfnis der Menschen, die Orte selbst zu erkunden, ist sehr groß“, stellt Birgit Rückert fest.

So ist die Situation in den anderen Schlössern Neues Schloss Meersburg Auch in Meersburg wird die neue Saison vorbereitet. Vor der geplanten Öffnung am 27. März laufen kleinere Reparaturen im Museumsbereich und die Computer-Anlagen und Kassen werden auf den neuesten Stand gebracht. Ein wichtiger Posten für das Neue Schloss ist das Vermietungsgeschäft: Viele Veranstaltungen, darunter auch zahlreiche Hochzeiten, mussten 2020 verschoben werden. „Wir hoffen, dass die Veranstaltungen mit den nötigen Hygienemaßnahmen durchgeführt werden können“, sagt Birgit Rückert. Schloss Heiligenberg Wie bereits im Vorjahr werden auch 2021 keine Besichtigungen des Schlosses angeboten. Dies haben die Familie Fürstenberg als Schlosseigentümer und die Gemeinde Heiligenberg, die seit dem Jahr 2003 den Schlossführungsbetrieb organisiert, aufgrund der Corona-Pandemie gemeinsam beschlossen. Erklärt wird dies dadurch, dass das Schloss von der Familie bewohnt werde, die nötigen Hygiene- und Abstandsmaßnahmen wegen der beengten Räumlichkeiten nicht vollständig umsetzbar seien und ein Großteil des Schlossführungs- und Kassenpersonals der Risikogruppe angehöre. Die Zeit der Schließung wird genutzt, um nötige Instandhaltungsmaßnahmen umzusetzen.

Konstanz Urlaub am Bodensee: Die Heimat einmal durch Touristen-Augen erleben Das könnte Sie auch interessieren

Kloster und Schloss werden herausgeputzt

Damit dies ohne Baustellen möglich ist und sich Kloster und Schloss von ihrer besten Seite zeigen können, wird an allen Ecken und Enden gearbeitet: Die Böden werden gereinigt, die Treppen gewachst, die Fenster geputzt – und den alten Klostervorständen auf den Wandgemälden entgeht dabei nichts: „Unsere Äbte schauen das alles in stoischer Ruhe an. Die haben schon ganz andere Katastrophen erlebt“, scherzt Birgit Rückert. Auch die Spritzen im Feuerwehrmuseum werden dieses Jahr besonders sorgfältig, aber dennoch behutsam gereinigt. „Die dürfen nicht glänzen, aber sie sollen strahlen“, bringt es die Expertin auf den Punkt.

Die Mimmenhausener Spritze ist eines der Lieblingsexponate von Birgit Rückert. Sie wurde 1846 von Carl Blersch aus Überlingen gebaut, war aber nur ein Nachbau einer 100 Jahre älteren Klosterspritze der Salemer Mönche. Ohne Schlauch war sie somit schon bei der Auslieferung altmodisch und unpraktisch. „Damit ärgere ich immer die Mimmenhausener“, sagt Rückert schmunzelnd. | Bild: Miriam Altmann

Die alten Gemäuer sind krisenresistent

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Wohnbereich von Abt Anselm: Nachdem dieser Trakt 2020 restauriert wurde, soll er nach dem letzten Feinschliff wieder für Besucher zugänglich gemacht werden. „Wir hoffen, dass wir bald wieder Gäste empfangen dürfen“, merkt Rückert an, „nicht nur für die Gäste, sondern auch für uns.“

Und was ist nun mit Licht aus, Heizung runter und Tür zu? Brauchen die alten Gemäuer in der Winterruhe eine besondere Pflege? Die Schlossverwalterin kann beruhigen: „Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden zwar ständig gemessen, es müssen aber keine besonderen Maßnahmen getroffen werden.“ Was sich seit Jahrhunderten bewährt hat, kann auch weiter so fortbestehen – und so manche Krise überdauern.