So wie es bisher war, kann es nicht weitergehen. Dessen ist sich Bäckermeister Michael Straub sicher. „Wir haben uns die Zukunftsfrage gestellt“, sagt der 45-Jährige über den Familienbetrieb. Seit 30 Jahren steht er in der Backstube in Mimmenhausen, wo er den Beruf von der Pike auf gelernt hat.

„Der Beruf fordert extrem“, offenbart er. Zehn Stunden am Tag an sieben Tagen in der Woche seien nicht mehr leistbar. Daher entschied der Bäcker, die Öffnungszeiten auf drei Tage pro Woche einzuschränken: „Ich möchte die zwei Monate bis zum Jahresende nutzen, die Bäckerei Straub in der Produktion und als Ganzes in Ruhe für die Zukunft als Kleinstbetrieb neu auszurichten“, teilte er kürzlich seinen Kunden mit.

Die Filiale in der Bodenseestraße in Mimmenhausen. | Bild: Miriam Altmann

Familie soll entlastet werden

Momentan führt Michael Straub den Betrieb zusammen mit seinem Zwillingsbruder Andreas. Doch der gelernte Bankkaufmann und studierte Grafikdesigner wolle sich gern umorientieren und die Eltern, beide 71, die die Söhne noch tatkräftig unterstützen, sollen ebenfalls entlastet werden. Er selbst müsse nun ausprobieren, ob die aktuelle Lösung Zukunft habe, schildert Michael Straub. „Mal schauen, wie ich das Ganze gebündelt kriege und ob ich das allein schaffe“, meint er. „Eventuell fällt noch ein Tag weg.“

Die Bäckerei Die Bäckerei in Mimmenhausen gibt es Michael Straub zufolge seit 1910. Im Jahr 1980 haben seine Eltern den Betrieb übernommen. In den vergangenen Jahren hatten die Brüder Michael und Andreas zusätzlich zwei Filialen in Stefansfeld und Beuren betrieben. Während der Corona-Zeit schloss der Standort in Stefansfeld wegen mangelnder Rentabilität, im August dieses Jahres dann auch das Geschäft in Beuren.

Der Betrieb geht weiter – aber kleiner

Die Kunden hätten die Nachricht mit Fassung getragen: „Die waren eher erfreut, weil das Gerücht im Umlauf war, dass wir ganz schließen“, erinnert sich Michael Straub. Bereits seit dem 20. August sei nämlich die Bäckereifiliale in Beuren geschlossen, wo auch weitere Lebensmittel verkauft wurden. „Wir waren mal ein Vollsortimenter“, erklärt der 45-Jährige, „aber als Lückenbüßer für vergessene Einkäufe kann man nicht überleben.“ Das kleine Geschäft in Stefansfeld hatten sie etwa zwei Jahre zuvor aufgegeben.

Bodenseekreis Bäckermeister auf dem Rückzug: Warum ein Betrieb nach dem anderen aufhört Das könnte Sie auch interessieren

Der Betrieb im gewohnten Umfang hätte nur eine Zukunft gehabt, wenn die Familie in die Automatisierung investiert hätte. Michael Straub betont jedoch: „Das ist noch Handwerk, was wir betreiben – das beherrscht heute kaum noch jemand.“ So sei es auch schwierig, für den Beruf, den er immer gern ausübe, Nachfolger zu finden. Bei seinem Berufseintritt habe es noch 24.000 Betriebe gegeben, jetzt seien die 10.000 schon unterschritten.

Rückgang der Backstuben im Bodenseekreis

Diese Zahlen bestätigt der Zentralverband für das Deutsche Bäckerhandwerk. 2015 gab es demnach bundesweit noch 12.155 Betriebe, 2022 waren es noch 9607. Im Bodenseekreis existierten am 30. Juni dieses Jahres 35 Bäcker und 16 Konditoren, bestätigt Guiseppe Palmieri, Sprecher der Handwerkskammer in Ulm. Am 1. Januar 2020 waren es ähnliche Zahlen: 36 Bäckereien und 15 Konditoren. Allerdings merkt Palmieri an, dass die Zahl der Verkaufsfilialen nicht inbegriffen ist: „Die könnten also trotzdem gesunken und gestiegen sein“. Ende 2012 waren es noch 43 Bäckereien im Bodenseekreis und 13 Konditoren. Einen Rückgang der Backstuben habe es also tatsächlich gegeben. Die Zahl der Konditoren ist etwas gestiegen.

Salem Mimmenhausener stellen Heimatchronik vor Das könnte Sie auch interessieren

Preisdruck und Konkurrenzkampf

Dass die Räumlichkeiten der Bäckerei in Familienbesitz seien, bezeichnet Michael Straub als Glück. „Wir haben auch so 900 bis 1000 Euro Fixkosten pro Tag“, rechnet er vor. Dazu kämen Spekulationen auf Lebensmittel wie Mehl, Palmfett oder Zucker, wodurch die Preise künstlich aufgebläht würden. „Es ist verständlich, dass die Landwirte einen vernünftigen Preis wollen, aber es war nie ein Mangel da“, betont der Bäckermeister. Unterstützung gebe es für seine Bäckerei keine, das wolle er aber auch nicht: „Wir wollen einen fairen Wettbewerb zwischen Industrie und Handel“, bezieht sich der 45-Jährige auf Energiesubventionen für die Großbäckereien. Die Inflation und Lohnsteigerungen hätten ihr Übriges beigetragen.

Salem Mimmenhausener stellen Heimatchronik vor Das könnte Sie auch interessieren

Unattraktive Arbeitszeiten und wenig Zeit für Freunde

Einen weiteren Grund für die Unattraktivität des Berufs sieht Michael Straub in den Arbeitszeiten: „Du bist sozial außen vor, der Betrieb gibt einem die Zeit im Minutentakt vor.“ Ein Essen mit Freunden oder gar eine Wanderung müsse gut geplant werden, denn um 21 Uhr sei der Tag vorbei. Bei Festen und Veranstaltungen sei man fast rund um die Uhr im Einsatz.

Die Arbeitslast beeinflusst natürlich auch die Gesundheit: „Mit 34 hatte ich meinen ersten Leistenbruch“, nennt der Bäcker ein Beispiel. Und nachdem ihm drei Weisheitszähne gezogen wurden, stand er sieben Stunden später wieder in der Backstube. „Die heile Bäckerwelt gibt‘s schon lange nicht mehr“, kommentiert der 45-Jährige lapidar.

Heute bleibt der Ofen aus: Trotz der Reduktion der Öffnungszeiten hat Bäcker Michael Straub noch genug zu tun. „Meine acht Stunden kriege ich sicher jeden Tag zusammen“, sagt der 45-Jährige. | Bild: Miriam Altmann

Kleine und große Träume

Für die Zukunft hat Michael Straub ein klares Ziel: „Der Stress muss halt mal weg.“ 20 Minuten mehr Zeit am Abend empfände er schon als Luxus. Dennoch werde er weiterhin viel Arbeit haben – trotz reduzierter Öffnungszeiten: „Meine acht Stunden kriege ich sicher jeden Tag zusammen“, schätzt der 45-Jährige. Und wenn der Betrieb doch nicht mehr fortzuführen sei? „Dann würde ich erst einmal ein Sabbatjahr einlegen und Träume verwirklichen“, schildert er seinen Plan B. Gerne würde er einmal die Welt sehen, was ihm der Beruf bisher verwehrt hätte. „Ich habe 30 Jahre für den Betrieb gelebt, aber man kann das Leben nicht aufschieben bis zur Rente.“