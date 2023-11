Nach einem Unfall am Montagabend im Bereich Lippertsreute ermittelt die Polizei Überlingen wegen Verkehrsunfallflucht. Ein Autofahrer war nach Angaben der Polizei mutmaßlich zwischen 21 Uhr und 22.30 Uhr von der Straße Baufnang abgekommen, kollidierte mit einem Zaun und kam auf der dortigen Obstplantage zum Stehen.

Ermittlungen dauern noch an

Im Anschluss ließ der Fahrer den BMW zurück und flüchtete zu Fuß. Eine Zeugin meldete den verunfallten Wagen am Dienstagmorgen bei der Polizei. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern aktuell noch an. Am BMW entstand rund 40.000 Euro Schaden, teilt die Polizei mit.