Von der Straße abgekommen und in seinem Auto überschlagen hat sich ein 21 Jahre alter Ford-Fahrer auf der Landesstraße 200a am Mittwochabend. Gegen 22.45 Uhr kam der Mann nach Angaben der Polizei auf der Strecke zwischen Tüfingen und Überlingen von der Straße ab und streifte mit seinem Wagen einen Baum. Daraufhin geriet der Wagen ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Fahrer verletzt sich leicht

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Ford. Die Feuerwehr war zum Abstreuen der auslaufenden Betriebsstoffe im Einsatz. Die Landesstraße musste zur Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden, teilt die Polizei mit.