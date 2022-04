Ein 85-Jähriger ist am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in Salem-Mimmenhausen mit seinem Auto in einen Schnellimbiss gefahren. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt, wie die Polizei in einer ersten Unfallmeldung berichtete.

Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte der 85-Jährige seinen Smart vor dem Imbiss geparkt, um diesen zu besuchen. Dann entschied er sich dazu, das Fahrzeug doch umzuparken, verwechselte dabei aber Gas- und Bremspedal. In der Folge fuhr der Mann mit dem Auto frontal in den verglasten Eingangsbereich.

Kunde wird von Auto getroffen

Im Imbiss befanden sich laut des Polizeisprechers ein Kunde und der Verkäufer. Der Kunde wurde von dem Auto getroffen und mittelschwer verletzt. Den Verkäufer trafen umherfliegende Teile, er zog sich leichte Verletzungen zu. Auch der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen.

Feuerwehr und Rettungskräfte sind zum Unfallort geeilt. | Bild: Mardiros Tavit

Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften musste auch ein Rettungshubschrauber angefordert werden. Dieser landete in der Nähe des Restaurants. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf insgesamt 35.000 Euro: 5000 Euro an dem Fahrzeug, 30.000 Euro an Fassade und Imbiss.

Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. | Bild: Mardiros Tavit