Salem-Mimmenhausen vor 2 Stunden

Aufmerksame Polizisten: Kleidung an Garderobe verrät Einbrecher-Duo

Nach einem Einbruch am Abend des Ersten Weihnachtsfeiertags in ein Firmengebäude an der Bahnhofstraße konnte die Polizei einen schnellen Ermittlungserfolg verzeichnen.