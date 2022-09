von Miriam Altmann

Kühle Temperaturen am ersten Urlaubstag: Für Familie Dönau aus dem Hamburger Umland ist das bewusst so gewählt. Die Urlauber folgten am Tag des offenen Denkmals der Einladung des Freundeskreises Historische Kegelbahn Weildorf, den ehemaligen Bierkeller zu besichtigen. „Wir sind durch das Bodensee-Magazin darauf gekommen, das lag in unserer Unterkunft aus“, erzählt Konstanze Dönau.

So lauschen die Dönaus mit vielen anderen Interessierten Gerhard Wachters Erläuterungen, mit denen er neben der historischen Kegelbahn beginnt. „Wir befinden uns hier auf einem denkmalgeschützten Areal“, sagt der Vereinsvorsitzende und ehemalige Ortsreferent. Hinter dem einstigen Gasthaus Adler, das aus dem 17. Jahrhundert stamme, sei um 1845 die Brauerei Kohlhund errichtet worden. „Diese Brauerei hatte einen großen Ausstoß“, berichtet Wachter. Bereits 1863 habe sie 1500 Hektoliter Bier produziert und einen Bierkeller in etwa 400 Meter Entfernung in einem Molassefelsen angelegt.

„Wir befinden uns hier auf einem denkmalgeschützten Areal“, erklärt Gerhard Wachter (Mitte). | Bild: Altmann, Miriam

„Insgesamt 2500 Kubikmeter Abraum wurde hier aus dem Keller herausgearbeitet“, sagt der Heimatforscher. Anhand einer Aufbauskizze zeigt er die Ausdehnung von ungefähr 60 Metern und das Eislager, das etwa 30 Meter vom Eingang entfernt liege. Mit eigenen Augen bekommt die Gruppe jedoch nur den vorderen Bereich zu sehen. „Die hinteren Gänge sind einsturzgefährdet“, begründet Wachter. Über die Wiese habe man mit Schlitten das Eis hergebracht und durch Einfülllöcher hineinbefördert. Die vertikalen Luftschächte hätten nicht nur die kalte Luft aus dem Eislager in die Gänge geleitet, sondern seien eventuell auch als Durchlass für Fässer genutzt worden. „Da es keine Dokumente gibt, wissen wir es nicht sicher.“

In diese Richtung geht es zum Eislager: Nur der vordere Bereich des Bierkellers kann besichtigt werden, der hintere Bereich ist stark einsturzgefährdet. | Bild: Altmann, Miriam

Die vielen Fragen kann er dennoch souverän beantworten. „Das hier ist Sandstein, marmoriert mit Lehmphasen“, entgegnet er auf die Frage, was Molasse sei. Kritisch werde es, wenn die Lehmstellen zu groß seien: Bei Feuchtigkeit könne es zu Rissen und Einstürzen führen. „Steht das dann manchmal unter Wasser?“, will ein Zuhörer wissen. Dies verneint Gerhard Wachter – auch das Schmelzwasser sei über Löcher nach außen geführt worden. Fledermäuse gebe es im hinteren Bereich, bestätigt er auf Nachfrage. „Das ist auch ein Grund, dass wir die nicht stören wollen.“

Der Molassefelsen besteht aus Sandstein, marmoriert mit Lehmphasen. | Bild: Altmann, Miriam

1901 entsteht ein oberirdischer Eiskeller

Im Laufe der Zeit veränderten sich Form und Nutzung des Bierkellers. Bei einem Besitzerwechsel 1899 wurde ein neuer Gang in den Felsen getrieben. Dieser sei so nah am benachbarten Gang verlaufen, dass es Durchbrüche gegeben habe, berichtet Gerhard Wachter. Ein Nachteil sei die Entfernung zur Brauerei gewesen, weshalb der neue Besitzer Alois Sporer 1901 den oberirdischen Eiskeller erbauen ließ, der noch heute das Ortsbild prägt. „Das war ein idealer, isolierter Kühlschrank.“ Durch die doppelschalige Bauweise mit 45 bis 60 Zentimeter Torf zwischen den Wänden habe man das Bier bis in den Herbst hinein kühlen können.

Konkurrenz für den Bierkeller im Molassefelsen: Alois Sporer ließ den Eiskeller 1901 errichten. | Bild: Altmann, Miriam

Während des Zweiten Weltkriegs habe der Keller zur Lebensmittelbevorratung gedient. „Der Eingangsbereich ist erst dann so befestigt worden und die Gänge wurden unterteilt durch Mauerwerk und Türen“, erläutert Wachter. Jeder Hof habe eine Abteilung für sich gehabt, wo vor allem Obst, Kartoffeln und Most gelagert wurden. Auch heute würden in geringem Umfang noch Lebensmittel gelagert.

Der vordere Bereich des Bierkellers wird noch genutzt. | Bild: Altmann, Miriam (Extern)

Olivia Samland war mit der Örtlichkeit schon vertraut. „Wir kriegen die Geschichte zuhause erzählt“, meint die Tochter von Gerhard Wachter lachend. Mit dem Keller verbinde sie eine schöne Kindheitserinnerung: „Als ich zehn Jahre alt war, haben wir den 50. Geburtstag meines Vaters im ersten Gang gefeiert“, erzählt sie. An einer langen Tafel habe man auf Strohballen gesessen, Kerzen hätten den Raum erleuchtet. „Ich bin hier mit verbundenen Augen reingeführt worden“, blickt Gerhard Wachter zurück, „das war ein tolles Ambiente“.

Olivia Samland ist Gerhard Wachters Tochter und mit ihrem Sohn Magnus und ihrem Mann Martin selbstverständlich dabei. | Bild: Altmann, Miriam

Sein historisches Interesse habe sich mit der Zeit entwickelt. Durch seine Ämter als Gemeinderat, Ortsreferent und Bürgermeisterstellvertreter habe er vieles mitbekommen und sich zunehmend für die erhaltenswerte dörfliche Kultur eingesetzt – wie zum Beispiel für die vom Verfall bedrohte Kegelbahn.