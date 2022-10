von Miriam Altmann

Das Mönchsgewand sitzt, die Zeitreise kann beginnen: Eine Handvoll Kinder und deren Eltern lassen sich von Gästeführerin Brigitte Schulz und Autorin und Illustratorin Petra Henke in die Klosterzeit entführen. „Was glaubt Ihr, wie lange es das alles hier schon gibt?“, fragt Brigitte Schulz ihre jungen Zuhörer. „Hundert Jahre?“, rät der neunjährige Florian. Dass es fast 900 Jahre sind, können sich die Kinder kaum vorstellen. Kindgerecht und kurzweilig erklärt Brigitte Schulz, wer hier lebte und wie der Alltag im Salemer Kloster aussah.

Gästeführerin Brigitte Schulz präsentiert den schweren Schlüsselbund, den die Kinder abwechselnd tragen dürfen. | Bild: Altmann, Miriam (Extern)

Geschichte zum Anfassen

Begreifbar wird das durch „Schätze“ im Korb, die die Gäste anfassen dürfen: die kratzige Wolle der Kutten, die Gänsefedern zum Schreiben, der große Schlüsselbund, mit dem die Kinder die schweren Türen aufschließen dürfen. Im Betsaal, dem ehemaligen Speisesaal, erläutert die Gästeführerin die Essensvorschriften der Mönche: „Sie durften alles essen, was im Wasser schwimmt, was in der Luft fliegt und was am Boden kriecht.“ Florian schaltet schnell: „Das heißt, sie haben auch Schlangen gegessen?“, fragt er überrascht. Brigitte Schulz bestätigt, dass das neben Schnecken eine Delikatesse gewesen sei.

Stationen mit kurzen Lesungen

An den einzelnen Stationen hält die Gruppe zusätzlich inne, um Petra Henke zu lauschen, die aus ihrem Buch „Kloster Salem. Eine abenteuerliche Reise“ vorliest: Zwei Kinder, die ihre Ferien am Bodensee verbringen, klettern in einem Hotel in einen geheimnisvollen Schrank – und purzeln inmitten der Klostermauern wieder heraus. „Was glaubt Ihr, was passiert ist?“, fragt die Autorin ihre jungen Zuhörer. Die haben gleich gemerkt, dass in der Geschichte die Kinder durch die Zeit gereist sind, doch weiter geht es erst an der nächsten Station.

Bodenseekreis Brutale Kriminalfälle im Kloster überraschen SÜDKURIER-Leser Das könnte Sie auch interessieren

Ebenfalls im Urlaub ist Familie Riepe vom Niederrhein: Mutter Kerstin kennt die Region aus Kindheitstagen, Vater Kjell und der neunjährige Florian sind „Bodenseeneulinge“, wie es Kerstin Riepe ausdrückt. „Ich habe gar nicht gewusst, dass es das gibt“, sagt Florian über das heutige Ausflugsziel. Dafür weiß er schon erstaunlich viel über Geschichte und Kultur. „Der liebt die Maus-App“, merkt seine Mutter schmunzelnd an.

Für Erwachsene geht‘s hoch hinaus

Auch dem zwölfjährigen Luis und seinem neunjährigen Bruder Hannes gefällt die besondere Führung. Eine Stunde Fahrt nahmen sie in Kauf, um aus der Nähe von Biberach nach Salem zu kommen. „Wir haben es uns offengehalten, ob wir nach Meersburg oder hierher gehen“, erklärt ihre Mutter Martina Kopf. Das Wetter habe dann aber eher für Salem gesprochen, fügt sie hinzu, bevor sie als nächstes das Feuerwehrmuseum ansteuern.

Die Autorin Petra Henke hat ebenfalls eine längere Anfahrt. Die Südpfälzerin, die bereits mehrere historische Kinderbücher verfasst hat, ist von ihrem Verlag angefragt worden: „Die suchten jemanden, der die Geschichte des Salemer Klosters kindgerecht schreibt“, erläutert sie. Geeignet sei die abenteuerliche Zeitreise ab sechs Jahren – „und für Erwachsene genauso interessant“, sagt Petra Henke.

Sie haben sich auf abenteuerliche Zeitreise begeben: Familie Kopf (links) aus der Nähe von Biberach und Familie Riepe vom Niederrhein. | Bild: Altmann, Miriam (Extern)

Viele Erwachsene erklimmen derweil den Dachstuhl des Münsters über eine enge, steinerne Wendeltreppe. Dort zeigt Nadine Keller gerade die mittelalterlichen Sparrendreiecke, von denen 17 noch original erhalten sind. „Die Stämme sind extra nach ihrer Größe und Beschaffenheit ausgewählt worden“, betont die Gästeführerin nach einer Sprechpause, die Glockenschlägen geschuldet ist.

„Das ist schon irre“, entfährt es einer Besucherin. Nadja Götz ist begeistert von der Architektur und dem Aufwand, der hierfür betrieben werden musste. Dabei ist es einem Versehen geschuldet, dass sie heute mit ihrem Mann Hajo hier ist: „Ich habe mich im Datum vertan“, gesteht sie, geplant hätten sie den Besuch der Ausstellung „Home & Garden“. „Aber es gibt keine Zufälle“, meint die Reutlingerin, „das musste jetzt so sein“.