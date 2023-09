Wenn Angelika Thiel durch das Schloss Salem läuft, begleiten sie die Geister der verstorbenen Zisterziensermönche. Ob im Kreuzgang, im Kirchenschiff oder auf den knarzenden Holztreppen, „sie sind immer da“, sagt die Touristenführerin. Manchmal – abseits der Gästetouren – spaziert die 63-Jährige allein durch die Gänge und sauge die Atmosphäre jahrhundertealter Geschichte auf. Dann kämen diese Bilder von den Geistlichen, sagt sie. „Ich habe einfach eine rege Fantasie. Und bei all dem Detailreichtum hier, kann ich einfach nicht anders.“

Stehvermögen und eine stabile Stimme

Seit mehr als 20 Jahren ist die Taisersdorferin Touristenführerin beim Schloss Salem. Dabei führt sie Gäste durch die Gemäuer und erzählt von der Geschichte und den Geschichten der Institution. Etwa 45 Minuten leitet sie ihre Zuhörer über das Gelände. Thiel ist ganzjährig im Einsatz, im Sommer seien es manchmal bis zu fünf Führungen am Tag. Das könne manchmal anstrengend sein, aber sie habe eine stabile Stimme und könne lange stehen. „Dank jahrelangem Training im Kirchenchor“, sagt sie und lacht.

Dass sie nun in Salem arbeite, sei „ein Wunder“, sagt Thiel. Schon immer habe sie dieser Ort fasziniert. Doch nach der Schule zog es sie erstmal nach Karlsruhe zum Studium der Literaturwissenschaften und der Philosophie. Sie promovierte über Tabus im Christentum und kehrte mit ihrem Mann in ihre Heimat zurück. Anfang der 2000er-Jahre begann die Weinliebhaberin zuerst, beim Weingut des Markgrafen zu arbeiten. Später wechselte sie zu den Touristenführungen.

An dieser Vase hält sie immer inne

Was sie so an Salem fasziniere? „Ich bin gefesselt von der Geschichte dieses Ortes“, sagt sie. „Es ist die Wurzel der christlichen Zivilisation in unserer Region.“ Wenn Thiel über ihre Arbeit spricht, schwärmt sie und ihre Augen leuchten. Es sei ihre Passion, sich mit dieser Materie zu beschäftigen. Nein, sagt sie und korrigiert. „Es ist meine Passion, durch die Passion zu führen.“

Angelika Thiel erklärt die Bedeutung und ihre Faszination für die Vase mit dem Jünger Thomas. In ihrer Hand hält sie einen Schlüssel, der zahlreiche Türen zum Gelände öffnet. | Bild: Cian Hartung

Damit meint Thiel die Passion Christi, die im Münster erzählt wird, anhand der zwölf Marmorvasen von Johann Georg Dirr. Eine Lieblingsvase habe sie eigentlich nicht, sie seien alle wunderschön. Aber doch, da gebe es dieses Objekt mit dem Jünger Thomas. „Thomas zweifelt an der Auferstehung“, sagt sie. „Mit diesem Zweifeln und Hinterfragen kann ich mich als Philosophin gut identifizieren.“ An der Auferstehung zweifle Thiel aber nicht, sagt sie und lacht.

„Es ist eigentlich purer Egoismus, dass ich hier arbeite“

Und ihr Lieblingsort in Schloss und Kloster? „Der ist immer da, wo ich mich gerade befinde“, sagt sie. Aber die schönsten Momente – die erlebe sie im Sommer im Münster. „Wenn der Gottesdienst vorbei ist und noch Weihrauch in der Luft liegt“, erzählt Thiel. „Dann scheint das Sonnenlicht durch die Fenster und es sieht einfach wunderschön aus.“ Sie habe mehrmals versucht, das mit ihrer Spiegelreflexkamera aufzunehmen – vergeblich. „Das muss man einfach mit eigenen Augen sehen.“

Die Passion für Salem und Kirchengeschichte begleitet sie auch über ihre Arbeitszeiten hinaus. Obwohl sie bis zu 100 Bücher über das Kloster zu Hause hat, recherchiert sie aktuell zur Malerei des Klosters. Und wenn sie mit ihrem Mann im Urlaub ist, steuern sie nahezu jede Kirche an. Passend dazu, sagt sie zu ihrem Job in Salem mit einem Augenzwinkern: „Es ist eigentlich purer Egoismus, dass ich hier arbeite.“