Hausmeister wollte Alexander Josef Oberst nie werden. Denn in seinem bisherigen Berufsleben habe er viel mit Hausmeistern zu tun gehabt, „und da habe ich mir gesagt: Das werde ich nie“. Vor drei Jahren wurde er es doch: Oberst fing im Gebäudemanagement auf Schloss Salem an, in einem Team von vier Hausmeistern, die sich prima ergänzen und verstehen, wie der 58-Jährige betont.

Grautöne in seinem Leben

Bis zu seinem 55. Lebensjahr arbeitete er als Maler. Rund vier Jahrzehnte, in denen er oft über Kopf arbeiten musste. Das schädigte seinen Rücken. „Ich wurde für berufsunfähig erklärt.“ Bereits der frühe Tod seiner Tochter veränderte sein Gravitationsfeld, warf ihn aber nicht aus dem Leben. Er gehe heute mit dem Thema Tod offen um, sagte er. So wie er auch die diagnostizierte Berufsunfähigkeit annahm, ohne dass sie ihn aus dem Berufsleben katapultierte. Jetzt ist Oberst glücklich darüber, „dass ich so vielfältig tätig sein kann“.

Über dieses Zahnrad lässt sich ein Schieber am Wasserkraftwerk von Schloss Salem öffnen. | Bild: Hilser, Stefan

Kleinere Reparaturen erledigen er und seine drei Kollegen selbst. Das ist nötig, weil an dem Denkmal vieles kaputt geht, was man nicht einfach kaufen kann. Sein Team vereint die unterschiedlichsten Berufe, mäht Rasen und schippt Schnee, entkalkt Toiletten und macht klemmende Türen gangbar, schaut nach einem Alarm nach Einbrechern, wechselt Leuchtbirnen und reinigt Brunnen. Oder guckt mit dem Fernglas aufs Dach.

Mit dem Fernglas was? Die historische Anlage von Schloss Salem verfügt über eine Fläche von 35.000 Quadratmetern. Oberst und sein Team schauen nach kaputten Dachziegeln, um Wasserschäden vorzubeugen. Das machen sie entweder mit der Drohne. „Oder wir stehen da und schauen mit dem Fernglas aufs Dach.“

Von seinem früheren Beruf her ist er der Mann für alles, was mit Farbe zu tun hat. Farben sind auch sein Hobby. Er fotografiert Bäume auf eine ganz besondere Weise, vor allem im bunten Herbst. Es gehe ihm darum, die „Seele“ eines Baumes sichtbar zu machen. Mit dem Verstand könne er nicht erklären, wie die Bilder zustande kommen, „eher mit meinem Feingefühl für Farben.“