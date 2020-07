von Peter Schober

Erwartungsgemäß stammte die erste Bewerbung um den Chefsessel im Salemer Rathaus von Manfred Härle, der seit 2004 Bürgermeister der Flächengemeinde mit elf Teilorten ist. Schon beim Neujahrsempfang hatte der amtierende Schultes angekündigt, dass er sich für eine dritte Amtsperiode bewerben werde. Bereits am vergangenen Sonntagabend warf er nun seine Bewerbungsmappe in den Rathaus-Briefkasten, nachdem am Freitag die Stellenausschreibung offiziell erfolgt war, unter anderem im Staatsanzeiger Baden-Württemberg. Daraufhin lief die Bewerbungsfrist am Samstag um 0 Uhr an. Sie endet am 31. August.

Manfred Härle ist in der 48-jährigen Geschichte der Gesamtgemeinde Salem der erste Bürgermeister, der sich für eine dritte Amtsperiode bewirbt. Vor acht Jahren war Härle der einzige Kandidat. Damals wurde er mit 92,2 Prozent der abgegebenen Stimmen wiedergewählt.

Der Gemeinderat hatte die Termine für die Bürgermeisterwahl Ende Mai festgelegt. Die Amtszeit von Bürgermeister Manfred Härle endet am 31. Oktober. Nach der Gemeindeordnung ist die Wahl bei Ablauf einer Amtszeit frühestens drei Monate und spätestens einen Monat vor Freiwerden der Stelle durchzuführen. Dies bedeutet, dass der Wahltermin im Zeitraum vom 31. Juli bis 30. September festgelegt werden musste. Wegen der Ferienzeit hatte der Gemeinderat bei einer Gegenstimme als Wahltag den Sonntag, 27. September, bestimmt. Ein eventuell notwendiger zweiter Wahlgang findet dann am Sonntag, 11. Oktober, statt. Im Fall, dass mehr als eine Bewerbung eingeht, findet am Mittwoch, 16. September, eine öffentliche Bewerbervorstellung statt.