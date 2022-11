Wie in der Stiftungsratssitzung deutlich wurde, macht der Fachkräftemangel im Sektor Pflege dem Alten-und Pflegeheim Wespach schwer zu schaffen und wirkt sich auf die aktuelle und künftige Heimbelegung aus. „Wir befinden uns nicht in einem Pflegenotstand, sondern in einer Pflegekatastrophe“, unterstrich Heimleiter Frank Grundkötter den Ernst der Lage im Sitzungssaal des Rathauses. Schon im vergangenen Jahr war der Kräftemangel Thema gewesen, nun beherrscht er laut Grundkötter das Tagesgeschäft. Es sei so gut wie unmöglich, fachlich qualifiziertes Personal zu bekommen und offene oder freiwerdende Stellen nachzubesetzen.

Kurzfristige Personalausfälle seien innerhalb der Einrichtung kaum abzufedern. Daher müssten Leistungsspitzen und krankheitsbedingte Personalausfälle über teure Leiharbeitskräfte abgedeckt werden. Die Kosten für die Fremdkräfte steigen dabei nach Auskunft von Grundkötter wegen des allgemeinen Mangels an qualifizierten Kräften kontinuierlich an. Schlugen sie im Jahr 2020 noch mit 342 165 Euro zu Buche, stiegen sie im laufenden Wirtschaftsjahr um 20 000 Euro auf 362 192 Euro, Tendenz steigend.

Dunkle Wolken über dem Alten- und Pflegeheim Wespach. Der Kräftemangel beherrscht das Tagesgeschäft. | Bild: Altmann, Miriam

„Dass das Rechnungsjahr bei Aufwendungen von 4,7 Millionen Euro nur einen Fehlbetrag von 8000 Euro aufweist, zeigt, dass gut gewirtschaftet wurde“, kommentierte Armin Eglauer (SPD) den in seinen Augen gering ausgefallenen Jahresfehlbetrag. Seine Stiftungsratskollegen schienen das ähnlich zu sehen. Sie stellten einstimmig den Jahresabschluss fest und sprachen sich damit für eine Entlastung der Stiftungsleitung aus. Auch mit dem Wirtschaftsplan 2023 sowie mit der Finanzplanung der Folgejahre bis 2026 zeigte sich das Stiftungsrats-Gremium einverstanden. Und das, obwohl die von der stellvertretenden Heimleiterin Janine Fischer dargelegten Aussichten alles andere als rosig waren.

Wegen schwer kalkulierbarer Kosten im Bereich der Energiebeschaffung wird im Jahr 2023 mit einem Jahresverlust von rund 150 000 Euro gerechnet. Auf die miserable Pflegekräftesituation wird mit einer Rücknahme bei der Belegung freier Heimplätze reagiert. Derzeit können nach Auskunft Grundkötters nur 72 von 80 zur Verfügung stehenden Plätzen belegt werden. Um mehr Bewohner aufzunehmen, fehlt es schlichtweg an Personal. „Das Problem ist, wir finanzieren uns ja ausschließlich aus den Pflegeentgelten und die verringern sich so“, beschreibt Grundkötter im Gespräch mit dem SÜDKURIER die wirtschaftliche Konsequenz aus der, wie er sagt, „desaströsen Lage.“

Fachkräfte-Markt ist leer

Obwohl die Nachfrage ungebrochen ist, sollen künftig nur maximal 78 freie Zimmer nachbelegt werden und das nur schrittweise, wie die Heimleitung die Planung für das Wirtschaftsjahr 2023 erläuterte. Die Belegung soll auch weiter mit 78 Heimbewohnern gefahren werden. Ansonsten sei das Tagesgeschäft nicht zu stemmen, betonte Grundkötter die schwierige Betreuungssituation. Er rechnete auch in den Folgejahren nicht mit Entspannung. Der Markt sei leer. Zusätzliche Kräfte ließen sich nur aus dem Ausland rekrutieren.

Heimleiter Frank Grundkötter und Pflegefachkraft Diana Schönbucher laden Pflegehilfs- und Betreuungskräfte zum Mitarbeiten ins Alten- und Pflegeheim Wespach ein. | Bild: Martina Wolters

Ulrich König (FDP) bezeichnete die dargestellte Personalsituation als „gravierend“ und fragte, was passieren müsse, damit sich mehr Menschen für den Pflegeberuf begeisterten. „Die jungen Menschen müssten bereit sein für Schichtbetrieb, Wochenendarbeit und häufiges Einspringen“, betonte Bürgermeister Manfred Härle. Der Pflegenotstand sei eine politisch unterbewertete Situation und die müsse auf politischer Ebene gelöst werden, meinte Grundkötter. Klaus Bäuerle (GoL) hatte die Idee eingereicht, über eine Photovoltaikanlage auf dem Heimdach Geld einzusparen und Energie herzustellen. Härle befand, es sei durchaus vorstellbar, vor Ort in Wespach Strom zu erzeugen. Auf seinen Antrag hin, stimmte das Gremium unisono dafür, den Vermögensplan um 200 000 Euro auf insgesamt 1,37 Millionen Euro zu erhöhen, um eine Photovoltaikanlage anschaffen zu können.

Wolfgang Bauer (CDU) nutzte die Stiftungsratssitzung, um sich bei den im Heim Tätigen für ihre besonnene und effektive Reaktion zu bedanken, die sie angesichts des Brandereignisses Ende des Sommers an den Tag gelegt hätten. Der Bürgermeister lobte ebenfalls die gezeigte professionelle Leistung, die das Personal zusammen mit den Rettungskräften bei der Evakuierung der Heimbewohner gezeigt habe.